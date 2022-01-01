Содержание:

Катя Риман – Фильмы

- Катя Риман - «Зачетный препод»

- Катя Риман - «Зачетный препод 2»

- Катя Риман - «Он снова здесь»

Катя Риман – Личная жизнь

Катя Риман родилась 1 ноября 1963 года в Кирвейхе, Германия, в семье учителей. Выросла будущая актриса в Вайе, недалеко от Бремена. После старшей школы Риман перебралась в Гамбург, где изучала музыку и театр.

Катя Риман – Фильмы

Риман начала сниматься в кино с 1988 года, к 2018 году на ее счету оказалось более 70-ти фильмов, шоу и телесериалах, а также 15 кинопремий. Дебют в кинематографе состоялся в фильмах Дитера Доуна «Фауст: С небес через мир в ад» и Петера Бове «Лето в Лесмоне», а также в эпизодической роли в сериале «Бертинис». В 2002 она сыграла в картине «Розенштрассе» о девушке по имени Руфь, которая живет в Нью-Йорке и узнает, что ее воспитала приемная мать-немка, а настоящие родители были депортированными евреями. Она отправляется в Берлин на поиски женщины, которая когда-то приютила мать Руфь. За эту роль Риман получила Кубок Вольпи на Венецианском кинофестивале в 2003 году. Позжеона появилась в таких картинах, как «Чертополох», «Бандитки», «Аптекарша», «Бальзак», «Нобелевский лауреат», «Биби - маленькая волшебница», «Кровь и шоколад», «Приемыши», «Теория относительности любви», «Уик-энд», «Барон Мюнхгаузен», «Зачетный препод» и во многих других. Она также сыграла в популярном телесериале «Турецкий для начинающих» о немецких подростках, мать которых съезжается со своим партнером турецкого происхождения, и теперь они вынуждены уживаться со своей новой семьей.

Катя Риман - «Зачетный препод»

Комедия Боры Дагтекина 2013 года о грабителе банков Зеки Мюллере (Элиас ЭмБарек), который выходит из тюрьмы и отправляется искать награбленное на стройке, где он его оставил перед арестом. Но вместо незаконченного остова здания он обнаруживает достроенную школу, а ровно на том месте, где был припрятан клад, стоит спортзал. Зеки решает устроиться охранником в школу, чтобы добраться до своей заначки, но на собеседовании с директором Гудрун Герстер (Катя Риман) происходит недоразумение, и его берут учителем на замену. Опомнившись, грабитель обнаруживает себя руководителем самого буйного и неуемного класса школы. Зеки включает находчивость, импровизирует, и вскоре находит подход к школьникам, параллельно успевая влюбиться в свою коллегу Лизи (Каролина Херфурт).

Катя Риман - «Зачетный препод 2»

Вторая часть популярной комедии Боры Дагтекина о бывшем грабителе, а ныне крутом учителе в школе Гёте, Зеки Мюллере. Он завоевал сердца учеников благодаря своему нестандартному подходу к обучению, но бумажные будни простого немецкого учителя навевают на него скуку. Тем временем директор школы Гудрун Герстер (Катя Риман) втгивается в «войну школ» - соревнование за статус престижного учебного заведения. Для этого она отправляет один из старших классов в Тайланд, чтобы ученики могли установить дружеские отношения с местной школой. Счастье ехать вместе с классом выпадает Мюллеру и Лизи, к которой он неравнодушен.

Катя Риман - «Он снова здесь»

В 2015 году Риман сыграла Катю Беллини в фильме режиссёра Давида Внендта «Он снова здесь». По сюжету, в 2014 году на пустыре недалеко от Берлина приходит в себя Адольф Гитлер (Оливер Мазуччи) – тот самый кровавый диктатор, ужас всего XX века. Теперь у него нет армии, политической партии и инструментов пропашанды, но по-прежнему есть вера в победу национал-социализма, ораторские навыки и умение пробиваться с самых низов. Он начинает свое восхождение во второй раз – на него обращают внимание телевидение и интернет-пользователи. Гитлера принимают за очень умелого актера, и интерес к нему продолжает возрастать – таким парадоксальным и ужасающим образом диктатор во второй раз становится всемирной звездой.

Катя Риман – Личная жизнь

В 1990 году Риман вышла замуж за Питера Заттманна, их брак продлился 8 лет, и в нем Риман родила дочь Паулу.