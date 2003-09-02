Это история Шульце, человека, который провел жизнь в маленьком городке Сахен-Анхальт рядом с рекой Зааль. Жизнь Щульце проходит между работой и пабом, фолк музыкой и рыбалкой. Однажды он и его друзья теряют работу. У него появляется много свободного времени, и он открывает для себя новую сторону жизни. Музыкант-любитель выжимает из своего аккордеона сумасшедшую польку, способную перевернуть с ног на голову всю клубную жизнь городка. Его просят заткнуться и убираться куда подальше. Он убирается действительно далеко. В Луизиану, на родину блюза. Фильм о том, как важно осуществить свою мечту, пусть даже и мечту пожилого, не особенно привлекательного и не очень умного мужчины.

Развернуть