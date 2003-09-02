Оповещения от Киноафиши
Шульце играет блюз

Шульце играет блюз

Schultze Gets the Blues 18+
О фильме

Это история Шульце, человека, который провел жизнь в маленьком городке Сахен-Анхальт рядом с рекой Зааль. Жизнь Щульце проходит между работой и пабом, фолк музыкой и рыбалкой. Однажды он и его друзья теряют работу. У него появляется много свободного времени, и он открывает для себя новую сторону жизни. Музыкант-любитель выжимает из своего аккордеона сумасшедшую польку, способную перевернуть с ног на голову всю клубную жизнь городка. Его просят заткнуться и убираться куда подальше. Он убирается действительно далеко. В Луизиану, на родину блюза. Фильм о том, как важно осуществить свою мечту, пусть даже и мечту пожилого, не особенно привлекательного и не очень умного мужчины.
Страна Германия
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2003
Премьера онлайн 4 июня 2004
Премьера в мире 2 сентября 2003
Дата выхода
23 октября 2003 Германия
2 сентября 2003 Италия
18 февраля 2005 Канада
MPAA PG
Сборы в мире $4 034 232
Производство Filmkombinat, Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF)
Другие названия
Schultze Gets the Blues, Härra Schultze pensionipõlv, Schultze alcanza el Blues, Schultze i blues, Schultze löytää sävelen, Schultze vuole suonare il blues, Шульце играет блюз
Режиссер
Майкл Шорр
В ролях
Хорст Краузе
Карл Фред Мюллер
Ханнелор Шуберт
Зигфрид Зиммерманн
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.0
Оцените 11 голосов
7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

