Лебединое озеро, 2020

Анжелен Прельжокаж между Лебедем и нефтью. «Лебединое озеро» XXI столетияКлассик современного танца Анжелен Прельжокаж размышляет о проблемах, волнующих людей в XXI веке: в основе его «Лебединого озера» темы больших денег, которым позволено всё, экологии и тщетности борьбы за сохранение природы. Какой может быть сказка о лебеде, когда скоро не останется тех озер, где эта сказка могла бы случиться?Любовь девушки-лебедя и сына нефтяного магната обречена, как обречена на гибель стая лебедей на озере, где решено построить завод. Но может быть у человечества в целом еще есть время одуматься?После «Белоснежки» и «Ромео и Джульетты» Анжелен Прельжокаж взялся за другую легенду балета – «Лебединое озеро». Осуществить новую интерпретацию самого известного балета в истории классической хореографии – задача непростая. После «Гравитаций» и «Зимнего пути» Прельжокажу захотелось вернуться к большим сюжетным балетам – области, в которой он чувствует себя как дома, если судить по «Белоснежке» и «Ромео и Джульетте». Да и как устоять перед волшебной музыкой Чайковского? Сохраняя энергию и драматургическую структуру балета, Прельжокаж исследует мотивации каждого персонажа – что ими движет, чего они хотят. Он извлекает героиню-лебедя и её злого двойника из глубин озера, ещё не раскрывшего все свои тайны. Этим балетом хореограф также отдаёт дань любимой им русской культуре и стилю танца, который так дорог его сердцу.