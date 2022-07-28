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Лебединое озеро
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Swan Lake

Лебединое озеро, 2020

2020 / Франция
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О фильме

Анжелен Прельжокаж между Лебедем и нефтью. «Лебединое озеро» XXI столетияКлассик современного танца Анжелен Прельжокаж размышляет о проблемах, волнующих людей в XXI веке: в основе его «Лебединого озера» темы больших денег, которым позволено всё, экологии и тщетности борьбы за сохранение природы. Какой может быть сказка о лебеде, когда скоро не останется тех озер, где эта сказка могла бы случиться?Любовь девушки-лебедя и сына нефтяного магната обречена, как обречена на гибель стая лебедей на озере, где решено построить завод. Но может быть у человечества в целом еще есть время одуматься?После «Белоснежки» и «Ромео и Джульетты» Анжелен Прельжокаж взялся за другую легенду балета – «Лебединое озеро». Осуществить новую интерпретацию самого известного балета в истории классической хореографии – задача непростая. После «Гравитаций» и «Зимнего пути» Прельжокажу захотелось вернуться к большим сюжетным балетам – области, в которой он чувствует себя как дома, если судить по «Белоснежке» и «Ромео и Джульетте». Да и как устоять перед волшебной музыкой Чайковского? Сохраняя энергию и драматургическую структуру балета, Прельжокаж исследует мотивации каждого персонажа – что ими движет, чего они хотят. Он извлекает героиню-лебедя и её злого двойника из глубин озера, ещё не раскрывшего все свои тайны. Этим балетом хореограф также отдаёт дань любимой им русской культуре и стилю танца, который так дорог его сердцу.

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Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2020
Возраст 12+
Режиссер
Анжелен Прельжокаж
В ролях
Теа Мартен
Лорен Ле Галл
Клара Фешель
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Лебединое озеро 1 постер
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Пять звезд на Смоленской
19:00 от 950 ₽
Полное расписание и билеты
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«Лебединое озеро» в кинотеатрах

чт 28 сб 30
Формат сеанса
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Пять звезд на Смоленской Смоленская
2D, SUB
19:00 от 950 ₽
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