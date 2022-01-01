TheatreHD: Акрам Хан: Жизель, 2017

Яркая, жесткая, агрессивная и в то же время по-восточному мягкая, экзотическая и гипнотизирующая — вряд ли какая-то другая редакция «Жизели» достойна этих слов больше, чем постановка Акрама Хана. Невероятный по накалу страстей и совершенно новый по жанру спектакль не оставит равнодушными ни балетоманов, ни зрителей, далеких от классического танца. Трагическая история о наивной девушке, чье сердце и рассудок не выдержали предательства возлюбленного, когда-то стала основой для главного романтического балета мирового наследия, но продолжает будоражить умы и фантазию хореографов и в наши дни. Не стал исключением и знаменитый британский танцовщик и хореограф Акрам Хан. Лондонец, чья семья эмигрировала из Бангладеш, Хан очень ярко объединил в себе и в своем творчестве европейские и восточные черты; считается гуру индийского танца катхак, элементы которого есть в каждом его номере; ставит танцы на стыке двух культур. «Жизель» — первый полномасштабный спектакль хореографа, вызов, который он принял по приглашению художественного руководителя Английского Национального балета Тамары Рохо. Хан поставил абсолютно свою версию «Жизели», переделав и сюжет, и музыку спектакля. Так что зрителей ожидает встреча с совсем иным видением знаменитой истории, где главная героиня многое пережила в жизни, но сохранила способность чувствовать; где вместо живописной деревни и кладбища — палаточный лагерь и заброшенный завод. В музыке и танце появились восточные мотивы, а пуанты стали атрибутом потустороннего мира. Неизменной осталась лишь любовь, великая сила во все времена.