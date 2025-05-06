Реверс, 2023

«РЕВЕРС» — это история о борьбе человека с внешними обстоятельствами и с самим собой. О его самых низких и самых прекрасных проявлениях, которые обнажаются только в экстремальной ситуации, о метаниях между этими противоположными качествами его сущности. О стремлении измениться и обретении себя прежнего. И, в конце концов, — о главном выборе, который хотя бы раз в жизни встаёт перед каждым человеком.



Над спектаклем работала международная команда. Режиссёры Андрей Кольцов и Ирина Дрожжина вместе с хореографом Деброй Браун (Канада) и художником по свету Иоахимом Бартом (Германия) создали сверхнасыщенное динамичное действо, которое не вписывается в рамки ни одного существующего театрального жанра. Актёры «РЕВЕРСа» стирают границы между драматическим и физическим театром, хореографией и акробатикой. Однако падения с высоты, полёты над зрителями, балансирование на динамических пилонах и прочие трюки — не просто эффектные приемы, но средства повествования и раскрытия внутреннего мира персонажей.