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Реверс, 2023

2023 / Россия
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О фильме

«РЕВЕРС» — это история о борьбе человека с внешними обстоятельствами и с самим собой. О его самых низких и самых прекрасных проявлениях, которые обнажаются только в экстремальной ситуации, о метаниях между этими противоположными качествами его сущности. О стремлении измениться и обретении себя прежнего. И, в конце концов, — о главном выборе, который хотя бы раз в жизни встаёт перед каждым человеком.
 

Над спектаклем работала международная команда. Режиссёры Андрей Кольцов и Ирина Дрожжина вместе с хореографом Деброй Браун (Канада) и художником по свету Иоахимом Бартом (Германия) создали сверхнасыщенное динамичное действо, которое не вписывается в рамки ни одного существующего театрального жанра. Актёры «РЕВЕРСа» стирают границы между драматическим и физическим театром, хореографией и акробатикой. Однако падения с высоты, полёты над зрителями, балансирование на динамических пилонах и прочие трюки — не просто эффектные приемы, но средства повествования и раскрытия внутреннего мира персонажей.

Продолжительность 1 час 1 минута
Год выпуска 2023
Возраст 18+
Прокатчик CoolConnections
Прокатчик Кино.Арт.Про
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Каро 11 Октябрь
19:30 от 700 ₽
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«Реверс» в кинотеатрах

чт 30
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