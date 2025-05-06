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Постер фильма Реверс
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Реверс

, 2023
Revers
Россия / балет / 18+
Постер фильма Реверс

О фильме

«РЕВЕРС» — это история о борьбе человека с внешними обстоятельствами и с самим собой. О его самых низких и самых прекрасных проявлениях, которые обнажаются только в экстремальной ситуации, о метаниях между этими противоположными качествами его сущности. О стремлении измениться и обретении себя прежнего. И, в конце концов, — о главном выборе, который хотя бы раз в жизни встаёт перед каждым человеком.
 

Над спектаклем работала международная команда. Режиссёры Андрей Кольцов и Ирина Дрожжина вместе с хореографом Деброй Браун (Канада) и художником по свету Иоахимом Бартом (Германия) создали сверхнасыщенное динамичное действо, которое не вписывается в рамки ни одного существующего театрального жанра. Актёры «РЕВЕРСа» стирают границы между драматическим и физическим театром, хореографией и акробатикой. Однако падения с высоты, полёты над зрителями, балансирование на динамических пилонах и прочие трюки — не просто эффектные приемы, но средства повествования и раскрытия внутреннего мира персонажей.

В ролях

Roman Anokhin
Maksim Bedrik
Alyona Elyasheva
Anastasiya Eremeeva
Nikita Gergert
Yasmina Ishankulova
Aleksey Kostyushkin
Viktor Marchenko
Режиссер Irina Drozhzhina, Andrey Koltsov
Композитор Мищенко, Михаил Сергеевич
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 1 минута
Год выпуска 2023
Другие названия
Revers, Реверс

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 6 мая 2025

Отзывы о фильме

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