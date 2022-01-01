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Мэтью Борн: Лебединое озеро 3D
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Мэтью Борн: Лебединое озеро 3D, 2016

2016
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О фильме

Лебединое озеро» – самый знаменитый балет Мэтью Борна, полностью изменивший представление о классическом танце. От канонического «Лебединого озера» в спектакле Мэтью Борна остались только имена некоторых персонажей и музыка Чайковского, и это делает спектакль еще более интересным для российского зрителя, с молоком матери впитавшего классическую версию в белых пачках. Трагическая история несчастного принца, затюканного властной матерью, и Лебедя, который оказался единственной родственной душой, но подверг Принца непереносимому испытанию – прекрасная грустная притча об одиночестве и о том, что против стаи идти невозможно и опасно, будь ты птица, обычный человек или особа королевских кровей. В то же время это «Лебединое озеро» –  очень смешной спектакль, с элементами пародии, наполненный прекрасным английским юмором. Так что у зрителей будет повод и посмеяться в голос, и поплакать над историей, которая за 21 год с момента создания балета не только не потеряла остроты, но стала еще более актуальной.

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Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2016
Возраст 18+
Прокатчик CoolConnections
Режиссер
Мэтью Борн
В ролях
Ричард Уинзор
Доминик Норт
Нина Голдман
Мадлен Бреннан
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мэтью Борн: Лебединое озеро 3D 1 постер
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