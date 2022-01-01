Opera HD: Русские балеты, 2015

В начале XX века "Русские балеты" Сергея Дягилева потрясли балетные устои и распахнули двери модернизму. С них началось многолетнее сотрудничество между художниками, музыкантами и хореографами эпохи авангарда. Театральная элита того времени включала такие громкие имена, как Дебюсси, Стравинский, Фалья, Пикассо, Бакст, Мясин, Нижинский, Фокин... Однако эта дань уважения "Русским балетам" сочетает работы разных лет и раскрывает неожиданное разнообразие стилей, от высокой романтики "Видения розы" до неприкрытой чувственности "Послеполуденного отдыха фавна", трагических празднеств "Петрушки" и тонкого испанского флёра "Треуголки". Эти знаменитые балеты в их оригинальной хореографии были и до сих пор остаются дерзким художественным явлением.