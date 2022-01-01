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Opera HD: Русские балеты
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Ballet Russes

Opera HD: Русские балеты, 2015

2015 / Франция
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О фильме

В начале XX века "Русские балеты" Сергея Дягилева потрясли балетные устои и распахнули двери модернизму. С них началось многолетнее сотрудничество между художниками, музыкантами и хореографами эпохи авангарда. Театральная элита того времени включала такие громкие имена, как Дебюсси, Стравинский, Фалья, Пикассо, Бакст, Мясин, Нижинский, Фокин... Однако эта дань уважения "Русским балетам" сочетает работы разных лет и раскрывает неожиданное разнообразие стилей, от высокой романтики "Видения розы" до неприкрытой чувственности "Послеполуденного отдыха фавна", трагических празднеств "Петрушки" и тонкого испанского флёра "Треуголки". Эти знаменитые балеты в их оригинальной хореографии были и до сих пор остаются дерзким художественным явлением.

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Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2015
Возраст 12+
В ролях
Матиас Хейманн
Изабель Сьярвола
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Opera HD: Русские балеты 1 постер
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