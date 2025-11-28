«Щелкунчик» со сцены Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко – старая сказка на новый лад, красивая и элегантная современная интерпретация вечной истории о борьбе добра со злом, о мечтах и вере в чудо. Юная Мари обожает читать и витать в облаках. На пороге – Рождество, пора, когда так хорошо мечтается, а в гости пришел юный племянник Дроссельмейера, который чудо как хорош! Утомлённая переживаниями и праздничным балом, девочка засыпает – и отправляется в мир книжных грёз. Огромная книга в основе декорации – это и рамка истории, и возможность, перелистывая страницы, путешествовать по разным мирам, и напоминание, что всё это, возможно, сон и фантазия, и уж точно – сказка, красивая и немного страшная, где есть место испытаниям, тревогам и большим надеждам. Изящная и сложнейшая хореография Юрия Посохова виньетками обвивает сюжет и музыку. Герои оказываются между миром реальности и миром фантазий, а балет – между XX и XXI столетиями. Понравится любителям классики и неоклассики и, конечно, всем, кто не мыслит новогодних праздников без сказочного «Щелкунчика». Балет П.И. Чайковского «Щелкунчик» давно стал символом новогоднего праздника. В своей постановке Юрий Посохов возвращается к сказке Э. Т. А. Гофмана и внимательно перечитывает первоисточник: история Мари и заколдованного Принца – не только праздничная сказка, но и притча о взрослении, страхе и его преодолении. Хореография сочетает классическую лексику с живой драматургией, подчёркивая мелодику и ритмическую энергию партитуры. Сценография Полины Бахтиной выстраивает визуальную логику спектакля: привычное пространство дома обретает новые масштабы, детали оживают, а каждая сцена существует на стыке реальности и сна. «Щелкунчик» в МАМТ – это спектакль, в котором чудо возникает из точности музыкального и сценического жеста.