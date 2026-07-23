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Культовый национальный балет со сцены Татарского театра оперы и балета им. Мусы Джалиля Легендарный балет композитора Фарида Яруллина на сюжет поэмы Габдуллы Тукая, основанной на татарском фольклоре. В постановке с хореографией Леонида Якобсона разворачивается история о похищении девушки-птицы Сююмбике злым лесным духом Шурале и её спасении отважным охотником Былтыром. Красочный спектакль о победе света, любви и добра над тёмными силами. Девушку-птицу Сююмбике, пленённую злым лесным владыкой Шурале, спасает отважный охотник Былтыр. В решающей схватке он побеждает тёмного духа, и, освободив Сююмбике, обретает с ней своё счастье. В основе сюжета – вечная борьба света с тьмой и побеждающая сила любви.