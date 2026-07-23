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Постер фильма Театр в кино: Шурале
Киноафиша Фильмы Театр в кино: Шурале

Театр в кино: Шурале

, 2025
Shurale
Россия / балет / 18+
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Постер фильма Театр в кино: Шурале
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О фильме

Культовый национальный балет со сцены Татарского театра оперы и балета им. Мусы Джалиля Легендарный балет композитора Фарида Яруллина на сюжет поэмы Габдуллы Тукая, основанной на татарском фольклоре. В постановке с хореографией Леонида Якобсона разворачивается история о похищении девушки-птицы Сююмбике злым лесным духом Шурале и её спасении отважным охотником Былтыром. Красочный спектакль о победе света, любви и добра над тёмными силами. Девушку-птицу Сююмбике, пленённую злым лесным владыкой Шурале, спасает отважный охотник Былтыр. В решающей схватке он побеждает тёмного духа, и, освободив Сююмбике, обретает с ней своё счастье. В основе сюжета – вечная борьба света с тьмой и побеждающая сила любви.

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2025

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Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие российские фильмы 
Обновлено 23 июля 2026

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«Театр в кино: Шурале» в кинотеатрах

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