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Балеты Матса Эка: Барышников и Гиллем
Киноафиша Фильмы Балеты Матса Эка: Барышников и Гиллем

Балеты Матса Эка: Барышников и Гиллем, 2009

2009 / Швеция
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О фильме

Уйти, чтобы остаться: танцы на прощание

В один вечер объединены две студийные съемки театральных работ шведского хореографа Матса Эка. The Place (Место) и Bye (Прощание) поставлены на величайших балетных артистов, завершающих танцевальную карьеру. Хотя в случае Михаила Барышникова и Сильви Гиллем, ярчайших звезд XX столетия, говорить о слабости и возрасте не приходится. Спектакли объединены не только авторством одного хореографа, но и ощущением невероятной внутренней силы, безграничной любви и преданности профессии.

 

Помеха ли возраст для танца? Конечно, да. Но не когда речь идет о гениях - стареющих, как и все, но безупречно владеющих своим телом и точно знающих границы своих возможностей. Примером тому – две работы шведского хореографа Матса Эка.

The Place (Место) поставлена на Михаила Барышникова (которому на тот момент было за 60) и жену Эка, его музу Ану Лагуну. Получасовой диалог - воспоминания, споры, ссоры, обиды, любовь, тепло и надежность родной спины. Два одиночества и единое целое. А если одному суждено пережить другого? Что останется после стольких лет? Место, где были счастливы вместе.

 

Bye (Прощание) – балет, поставленный на французскую балерину Сильви Гиллем. Спектаклем со столь говорящим названием уникальная артистка прощалась со сценой, желая уйти на пике формы. Этот монолог о жизни, любви и творчестве очень личный и, в то же время, глубоко абстрактный, объединяющий несколько «Я». «Я» балерины Сильви Гиллем, завершающей блистательную танцевальную карьеру. «Я» женщины средних лет, в воспоминаниях сбрасывающей кокон возраста и груз забот. «Я» актрисы, которой предстоит впервые шагнуть по ту сторону рампы и смешаться с толпой – зайдя за стеклянную стену, отделяющую ее от обычного мира. Настало время сказать «прощай» и начать новую жизнь. 

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Продолжительность 60 минут
Год выпуска 2009
Возраст 18+
Прокатчик CoolConnections
Режиссер
Юнас Окерлунд
В ролях
Михаил Барышников
Михаил Барышников
Сильви Гиллем
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Балеты Матса Эка: Барышников и Гиллем 1 постер
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Художественный
19:00 от 1500 ₽ 19:20 от 1500 ₽ 19:30 от 1500 ₽
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«Балеты Матса Эка: Барышников и Гиллем» в кинотеатрах

ср 23 вс 17 вс 24 сб 30
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Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Художественный Арбатская
2D, SUB
19:00 от 1500 ₽ 19:20 от 1500 ₽ 19:30 от 1500 ₽
Полное расписание и билеты
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