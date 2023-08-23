Балеты Матса Эка: Барышников и Гиллем, 2009

Уйти, чтобы остаться: танцы на прощание

В один вечер объединены две студийные съемки театральных работ шведского хореографа Матса Эка. The Place (Место) и Bye (Прощание) поставлены на величайших балетных артистов, завершающих танцевальную карьеру. Хотя в случае Михаила Барышникова и Сильви Гиллем, ярчайших звезд XX столетия, говорить о слабости и возрасте не приходится. Спектакли объединены не только авторством одного хореографа, но и ощущением невероятной внутренней силы, безграничной любви и преданности профессии.

Помеха ли возраст для танца? Конечно, да. Но не когда речь идет о гениях - стареющих, как и все, но безупречно владеющих своим телом и точно знающих границы своих возможностей. Примером тому – две работы шведского хореографа Матса Эка.

The Place (Место) поставлена на Михаила Барышникова (которому на тот момент было за 60) и жену Эка, его музу Ану Лагуну. Получасовой диалог - воспоминания, споры, ссоры, обиды, любовь, тепло и надежность родной спины. Два одиночества и единое целое. А если одному суждено пережить другого? Что останется после стольких лет? Место, где были счастливы вместе.

Bye (Прощание) – балет, поставленный на французскую балерину Сильви Гиллем. Спектаклем со столь говорящим названием уникальная артистка прощалась со сценой, желая уйти на пике формы. Этот монолог о жизни, любви и творчестве очень личный и, в то же время, глубоко абстрактный, объединяющий несколько «Я». «Я» балерины Сильви Гиллем, завершающей блистательную танцевальную карьеру. «Я» женщины средних лет, в воспоминаниях сбрасывающей кокон возраста и груз забот. «Я» актрисы, которой предстоит впервые шагнуть по ту сторону рампы и смешаться с толпой – зайдя за стеклянную стену, отделяющую ее от обычного мира. Настало время сказать «прощай» и начать новую жизнь.