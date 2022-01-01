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TheatreHD: Пламя Парижа
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The Flames of Paris

TheatreHD: Пламя Парижа, 2018

2018 / Россия
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О фильме

Либретто Александра Белинского и Алексея Ратманского на основе и с использованием оригинального либретто Николая Волкова и Владимира Дмитриева Хореография — Алексея Ратманского с использованием оригинальной хореографии Василия Вайнонена Дирижер-постановщик — Павел Сорокин Художники-постановщики — Илья Уткин, Евгений Монахов Художник по костюмам — Елена Марковская Художник по свету — Дамир Исмагилов Ассистент хореографа-постановщика — Александр Петухов Концепция музыкальной драматургии — Юрий Бурлака Народно-революционная драма «Пламя Парижа» была поставлена хореографом Василием Вайноненом на музыку Асафьева в 1932 году к очередной годовщине Великой французской революции. Пережив взлеты и забвение, спектакль вновь вернулся на сцену Большого театра, теперь в постановке Алексея Ратманского. Не потеряв своей страстности и темпераментности, «Пламя Парижа» приобрело новые черты, заставляя зрителя взглянуть на эпохальное событие, каким, несомненно, являлась французская революция, через призму жизни обычных людей. Алексей Ратманский частично использовал оригинальную хореографию Вайнонена, но его балет получился о другом: он не о победе пролетариата, а о судьбах людей на фоне революционной борьбы и столкновения классов. Глубоко рефлексирующий хореограф, Ратманский в своих спектаклях часто говорит о столкновении личности и общества и трагических последствиях этого столкновения. В «Пламени Парижа» Ратманского есть место революционному экстазу и любви, сражениям и потерям, вере в светлое будущее и краху всех надежд, лирическому адажио и грандиозному танцу басков, пришедшему по наследству из спектакля Вайнонена и сводящему с ума зал в любой стране мира.

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Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 2018
Возраст 12+
Режиссер
Павел Сорокин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма TheatreHD: Пламя Парижа 1 постер
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