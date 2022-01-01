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TheatreHD: Корсар
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Le Corsaire

TheatreHD: Корсар, 2017

2017 / Россия
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О фильме

Многолюдный, яркий, шумный, веселый «Корсар» — балет удивительной красоты и невероятного темперамента. Экзотический как восточный базар, пряный как специи, динамичный как лучшие образцы жанра историй про пиратов, «Корсар» станет подарком как для тех, кто обожает белую классику, так и для тех, кто не мыслит жизни без приключений. Виртуозные па и лирические дуэты отлично сочетаются здесь с драками и сражениями, и ни один зритель не сможет ответить на вопрос, какая из сцен – знаменитый Оживленный сад или финальное кораблекрушение – потрясла его больше. «Корсар» часто сравнивают с «Пиратами Карибского моря», а еще со вкусным, красивым и многослойным праздничным тортом с кремом и сливками. И в этих сравнениях никакого противоречия нет. «Корсар», несомненно, одна из визитных карточек Большого театра, артистам которого свойственны не только чистота и элегантность классического танца, но и яркая, страстная актерская игра.

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Продолжительность 3 часа 35 минут
Год выпуска 2017
Возраст 12+
Режиссер
Алексей Ратманский
В ролях
Мариус Петипа
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма TheatreHD: Корсар 1 постер
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