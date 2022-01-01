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Киноафиша Фильмы OperaHD: Лебединое озеро

OperaHD: Лебединое озеро, 2018

2018 / Великобритания
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О фильме

Королевский балет представляет новую постановку великолепного классического балета Чайковского с дополнительной хореографией Лиама Скарлетта и декорациями Джона МакФарлейна. «Лебединое озеро» с 1934 года занимает особое место в репертуаре Королевского балета. В этом сезоне труппа представляет вниманию новую постановку с дополнительной хореографией от приглашенного хореографа Лиама Скарлетта. Сохраняя верность хореографическому тексту Петипа-Иванова, Скарлетт в сотрудничестве со своим постоянным художником Джоном МакФарлейном привносит новый взгляд в этот классический балет. Принц Зигфрид на охоте видит стаю лебедей. Когда один из лебедей превращается в прекрасную девушку Одетту, принц влюбляется в нее. Но на Одетту наложено заклятие, которое позволяет ей становиться человеком только ночью… «Лебединое озеро» — первый балет Чайковского. Сейчас это, вероятно, самый любимый и известный из классических балетов, и кажется немного удивительным, что на премьере в 1877 году «Лебединое озеро» приняли плохо. Только в постановке Мариуса Петипа и Льва Иванова 1895 года балет приобрел свой культовый статус, распространившийся не только на балетную, но и на массовую культуру. Этот успех обусловлен не только возвышенной симфонической красотой музыки Чайковского, но и великолепными хореографическими контрастами между сценами в королевском дворце, созданными Петипа, и лирическими озерными сценами в постановке Иванова.

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Продолжительность 3 часа 15 минут
Год выпуска 2018
Возраст 12+
Режиссер
Мариус Петипа
Все актеры и съемочная группа
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