OperaHD: Проект Бетховен, 2019

Хореографа Ноймайера всегда до глубины души трогала и потрясала величественная, невероятная музыка Людвига ван Бетховена: много лет он мечтал о том, чтобы создать полнометражный балет по произведениям великого композитора. В 2020 году 250-летие со дня рождения Бетховена стало для Ноймайера поводом наконец реализовать свою мечту. Взяв за основу «Героические вариации», Симфонию № 3, а также Сонату для фортепиано № 7 ре мажор и Струнный квартет № 15 ля минор, Джон Ноймайер создал симфонический балет, где танец — ответ музыке, хореографическая поэма по мотивам биографии Бетховена. Бессюжетность балета не означает для Ноймайера превосходство формы над содержанием. Без эмоциональной наполненности танец перестает быть искусством, считает хореограф. Ноймайер, интеллектуал и философ, создает балеты, заставляющие думать и чувствовать. И «Проект Бетховен» — еще одно тому подтверждение.