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OperaHD: Проект Бетховен
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Beethoven Project

OperaHD: Проект Бетховен, 2019

2019 / Германия
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О фильме

Хореографа Ноймайера всегда до глубины души трогала и потрясала величественная, невероятная музыка Людвига ван Бетховена: много лет он мечтал о том, чтобы создать полнометражный балет по произведениям великого композитора. В 2020 году 250-летие со дня рождения Бетховена стало для Ноймайера поводом наконец реализовать свою мечту. Взяв за основу «Героические вариации», Симфонию № 3, а также Сонату для фортепиано № 7 ре мажор и Струнный квартет № 15 ля минор, Джон Ноймайер создал симфонический балет, где танец — ответ музыке, хореографическая поэма по мотивам биографии Бетховена. Бессюжетность балета не означает для Ноймайера превосходство формы над содержанием. Без эмоциональной наполненности танец перестает быть искусством, считает хореограф. Ноймайер, интеллектуал и философ, создает балеты, заставляющие думать и чувствовать. И «Проект Бетховен» — еще одно тому подтверждение.

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Продолжительность 2 часа 24 минуты
Год выпуска 2019
Возраст 12+
Режиссер
Джон Ноймайер
В ролях
Эдвин Ревазов
Алеш Мартинес
Патрисия Фриза
Анна Лаудере
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма OperaHD: Проект Бетховен 1 постер
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Каро 10 Щука
19:30
Полное расписание и билеты
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«OperaHD: Проект Бетховен» в кинотеатрах

пн 25
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