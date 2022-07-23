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Le Parc

Парк, 2021

2021 / Франция
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О фильме

«Парк» хореографа Анжелена Прельжокажа для Парижской национальной оперы - удивительный микс Галантного века и современной пластики. Прельжокаж поставил спектакль-реверанс в сторону великого балетного театра, родившегося в эпоху Короля Солнце, и объединил, казалось бы, несочетаемое. Ультрасовременный стиль и эстетика Прельжокажа внезапно как перчатки «садятся” и на музыку Моцарта, и на стиль галантной эпохи, с ее сложными и объемными костюмами, рафинированностью, просвещенностью, избыточной чувственностью и культом любви, возвышенной и плотской. Любовная история, что развернулась в старинном парке, отсылает нас и к «Опасным связям», и к «Принцессе Клевской», и даже - внезапно - к «Спящей красавице», по большому счету, тоже посвященной пробуждению чувственности. Едва ли не главным героем спектакля является дворцовый парк - место фантазий и тайных свиданий, место силы и место, где так легко признать поражение. И четыре его садовника - связующее звено эпох, мистические хранители времени и секретов, приоткрывают перед нами завесу тайны - вечной тайны зарождения любви.

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Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2021
Возраст 16+
Режиссер
Анжелен Прельжокаж
В ролях
Алис Ренаван
Матьё Ганьо
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Парк 1 постер
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Формула Кино на Кутузовском
15:00 от 650 ₽
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«Парк» в кинотеатрах

сб 23
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Формула Кино на Кутузовском г. Москва, Кутузовский просп., 57
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15:00 от 650 ₽
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