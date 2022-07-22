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Ноймайер: Русалочка
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John Neumeier: The Little Mermaid

Ноймайер: Русалочка, 2011

2011 / США
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О фильме

Даже самая большая, самая сильная и искренняя любовь не гарантирует, что тебя полюбят в ответ. «Русалочка» Джона Ноймайера, грустная, нежная, объединившая несколько миров балетная сказка для взрослых в очередной раз напоминает об этой истине. Спектакль, сотканный из символов, метафор и аллюзий — одна из самых романтических работ знаменитого хореографа и одна из самых пластически интересных. Фантастический подводный мир и гламурно-пустоватый мир людей объединяются, чтобы показать зрителям историю настоящей любви и настоящей силы духа.

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Продолжительность 2 часа 14 минут
Год выпуска 2011
Возраст 12+
Режиссер
Джон Ноймайер
В ролях
Юань Юань Тан
Ллойд Риггинс
Тийт Хелиметс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ноймайер: Русалочка 1 постер
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Каро 7 Атриум
19:30
Полное расписание и билеты
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«Ноймайер: Русалочка» в кинотеатрах

пт 22 ср 27 вс 31 вс 7
Формат сеанса
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