Ноймайер: Русалочка, 2011

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Даже самая большая, самая сильная и искренняя любовь не гарантирует, что тебя полюбят в ответ. «Русалочка» Джона Ноймайера, грустная, нежная, объединившая несколько миров балетная сказка для взрослых в очередной раз напоминает об этой истине. Спектакль, сотканный из символов, метафор и аллюзий — одна из самых романтических работ знаменитого хореографа и одна из самых пластически интересных. Фантастический подводный мир и гламурно-пустоватый мир людей объединяются, чтобы показать зрителям историю настоящей любви и настоящей силы духа.