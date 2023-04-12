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Постер фильма Ноймайер: Русалочка
Киноафиша Фильмы Ноймайер: Русалочка

Ноймайер: Русалочка

, 2011
John Neumeier: The Little Mermaid
США / спектакль, балет / 18+
Постер фильма Ноймайер: Русалочка

О фильме

Даже самая большая, самая сильная и искренняя любовь не гарантирует, что тебя полюбят в ответ. «Русалочка» Джона Ноймайера, грустная, нежная, объединившая несколько миров балетная сказка для взрослых в очередной раз напоминает об этой истине. Спектакль, сотканный из символов, метафор и аллюзий — одна из самых романтических работ знаменитого хореографа и одна из самых пластически интересных. Фантастический подводный мир и гламурно-пустоватый мир людей объединяются, чтобы показать зрителям историю настоящей любви и настоящей силы духа.

В ролях

Юань Юань Тан
The Little Mermaid
Ллойд Риггинс
The Poet
Тийт Хелиметс
The Prince
Davit Karapetyan
The Sea Witch
Sarah Van Patten
The Princess
Режиссер Джон Ноймайер, Thomas Grimm
Композитор Lera Auerbach
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 14 минут
Год выпуска 2011
Производство Bernhard Fleischer Moving Images
Другие названия
The little Mermaid, Väike merineitsi

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 2 голоса
Обновлено 12 апреля 2023

Отзывы о фильме

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