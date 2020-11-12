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Постер фильма Тщетная предосторожность
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Тщетная предосторожность

, 2015
Великобритания / балет / 18+
Постер фильма Тщетная предосторожность

О фильме

Последний полнометражный балет Фредерика Эштона – одна из наиболее жизнерадостных его работ, вдохновленная его любовью к сельским пейзажам Суффолка. Балет создан на основе на французского балета 1828 года, музыка была адаптирована Джоном Ланчбери по оригинальной партитуре Фердинанда Герольда.

«Тщетная предосторожность»получила успех после премьеры в 1960 и долго оставалась фаворитом в репертуаре Королевского балета. Название можно перевести с оригинала как «Дочь без присмотра». «Тщетная предосторожность» отражает виртуозный талант Эштона как постановщика-хореографа– юная страсть Лизы и ее любовника Кола представлена серией энергичных pasdedeux. Балет существенно сдобрен юмором – танцующие цыплята, брюзжащие попечители и полоумные просители заполняют сцену. Эштон аккуратно вписал элементы народных танцев в хореографию постановки: от ланкаширской чечетки до плясок у майского дерева, таким образом, сделав «Тщетную предосторожность», несмотря на название, невероятно английской постановкой. Яркие декорации Осберта Ланкастера остроумно дополняют спектакль.

В ролях

Наталья Осипова
Стивен МакРей
Режиссер Фредерик Эштон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 2015

Рейтинг фильма

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Обновлено 12 ноября 2020

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