OperaHD: Манон, 2018

Шедевр современного балета, драматический пересказ печальной любовной истории Манон и кавалера де Грие, поставленный Кеннетом МакМилланом на музыку Массне. Леско, брат Манон, предлагает ее тому, кто больше всех заплатит, но она встречает кавалера де Грие и влюбляется в него. Влюбленные уезжают в Париж, но когда мсье Ж. М. предлагает Манон роскошную жизнь в качестве его любовницы, девушка не в силах устоять. Де Грие с подачи Леско мошенничает в картах, чтобы разорить мсье Ж. М., но оказывается раскрыт. Манон арестовывают за проституцию и высылают в Новый Орлеан. Де Грие отправляется с ней. В пути Манон умирает от истощения. Кеннет МакМиллан поставил балет по мотивам французского романа XVIII века «История кавалера де Грие и Манон Леско», по которому Массне и Пуччини написали оперы. Премьера состоялась 7 марта 1974 года, заглавные партии исполнили Антуанетт Сибли и Энтони Дауэлл. «Манон» быстро вошла в репертуар Королевского балета как образец серьезной, драматической хореографии. МакМиллан симпатизировал капризной Манон и ее стремлению избежать нищеты. В декорациях за авторством его постоянного художника Николаса Георгиадиса это отражено: они изображают мир богатства и роскоши, разбавленный нищетой. Великолепные ансамбли для всего состава создают яркие, сложные картины жизни в Париже и в Новом Орлеане. Однако стержень этой трагической повести — страстное па-де-де Манон и Де Грие, воскрешающее в памяти более ранний балет «Ромео и Джульетта» того же МакМиллана и делающее «Манон» одним из наиболее впечатляющих драматических балетов хореографа.