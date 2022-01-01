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Киноафиша Фильмы Ноймайер: Рождественская оратория Баха
J.S. Bach: Christmas Oratorio – Ballet by John Neumeier

Ноймайер: Рождественская оратория Баха, 2022

2022 / Германия
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О фильме

Постановка театра Hamburg Ballet (Гамбург, Германия).

Продолжительность 2 часа 43 минуты
Год выпуска 2022
Возраст 12+
Режиссер
Джон Ноймайер
В ролях
Александр Труш
Мелисса Пети
Ллойд Риггинс
Анна Лаудере
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