Ноймайер: Рождественская оратория Баха, 2022

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о выходе в прокат О фильме Постановка театра Hamburg Ballet (Гамбург, Германия). Развернуть Продолжительность 2 часа 43 минуты Год выпуска 2022 Возраст 12+ Режиссер Джон Ноймайер В ролях Александр Труш Мелисса Пети Ллойд Риггинс Анна Лаудере Все актеры и съемочная группа

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