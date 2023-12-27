Щелкунчик, 2022

Вайнонен сочинил спектакль о девочке, которой приснились чудеса, услышал в музыке Чайковского гармонию конфетно-карамельных детских грёз и выстроил танцевальное действие, опираясь на традиции балета ХIХ века – с развернутыми классическими ансамблями Вальса снежинок и Розового вальса, па-де-де главных персонажей и дивертисментом характерных танцев в Стране сластей.



«Щелкунчик» – трогательная история о любви, преданности, смелости и благородстве. Написанная по сценарному плану Мариуса Петипа музыка Чайковского впервые прозвучала в спектакле, поставленном Львом Ивановым в 1892 году в Мариинском театре. Роли протагонистов-детей, а также солдатиков, кукол, феи, гостей на празднике исполняли воспитанники Императорского Театрального училища.



На сцене Государственного Кремлёвского дворца – «Щелкунчик» в редакции хореографа Василия Вайнонена и оригинальных мультимедийных декорациях. Премьера балета состоялась 18 февраля 1934 года в Театре оперы и балета имени С.М. Кирова (Мариинском).



В этом «Щелкунчике» перипетии сюжета представлены танцевально, и его хореографическое разнообразие стало залогом долгой сценической жизни. Спектакль Вайнонена не сходит со сцены уже более восьмидесяти лет. Сегодня его исполняют как артисты Мариинского театра, так и студенты Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой.