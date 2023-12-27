Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мой мир SHINEE в кино" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Щелкунчик
Киноафиша Фильмы Щелкунчик
Nutckacker

Щелкунчик, 2022

2022 / Россия
мало голосов Оцените
0 голосов
Написать отзыв
Билеты от 600 ₽
Билеты от 600 ₽
В избранное Уже в избранном
Билеты
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Узнайте о выходе саундтрека
О фильме

Вайнонен сочинил спектакль о девочке, которой приснились чудеса, услышал в музыке Чайковского гармонию конфетно-карамельных детских грёз и выстроил танцевальное действие, опираясь на традиции балета ХIХ века – с развернутыми классическими ансамблями Вальса снежинок и Розового вальса, па-де-де главных персонажей и дивертисментом характерных танцев в Стране сластей.
 

«Щелкунчик» – трогательная история о любви, преданности, смелости и благородстве. Написанная по сценарному плану Мариуса Петипа музыка Чайковского впервые прозвучала в спектакле, поставленном Львом Ивановым в 1892 году в Мариинском театре. Роли протагонистов-детей, а также солдатиков, кукол, феи, гостей на празднике исполняли воспитанники Императорского Театрального училища. 

На сцене Государственного Кремлёвского дворца – «Щелкунчик» в редакции хореографа Василия Вайнонена и оригинальных мультимедийных декорациях. Премьера балета состоялась 18 февраля 1934 года в Театре оперы и балета имени С.М. Кирова (Мариинском). 

В этом «Щелкунчике» перипетии сюжета представлены танцевально, и его хореографическое разнообразие стало залогом долгой сценической жизни. Спектакль Вайнонена не сходит со сцены уже более восьмидесяти лет. Сегодня его исполняют как артисты Мариинского театра, так и студенты Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой.  

мало голосов Оцените
0 голосов
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2022
Возраст 18+
Прокатчик CoolConnections
Прокатчик Кино.Арт.Про
В ролях
Мария Кошкарева
Лука Добош
Александр Омар
Александра Поз
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Постер фильма Щелкунчик 1 постер
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Киномакс Водный
19:30 от 600 ₽
Киномакс Мозаика
19:30 от 600 ₽
Полное расписание и билеты
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать

«Щелкунчик» в кинотеатрах

ср 27 пт 29 сб 30 вс 31
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Щелкунчик»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
19:30 от 600 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
19:30 от 600 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
19:30 от 600 ₽
Полное расписание и билеты
Дворец
Дворец
2023, Италия / Швейцария / Франция / Польша, драма
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Хоккейные папы
Хоккейные папы
2023, Россия, комедия, семейный, спорт
Большое маленькое приключение
Большое маленькое приключение
2023, Бельгия / Франция / Испания, анимация
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
Катастрофа
Катастрофа
2023, Бельгия / Франция, драма, фантастика, триллер
Тайна заколдованного зеркала
Тайна заколдованного зеркала
2023, Швеция, приключения, комедия, семейный
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Белый список
Белый список
2022, Россия, криминал, драма, детектив
Бугимен. Начало легенды
Бугимен. Начало легенды
2023, Испания / Уругвай, приключения, комедия, ужасы
Астрал. Сомния
Астрал. Сомния
2022, США, ужасы
Related video
Эту потрясающую сцену вырезали из «Семнадцати мгновений весны»: в ней Штирлиц встретил своего сына
Американцы обожают советскую военную песню: с ее помощью взяли «Оскар»
В 2024 году засмеют: эти 5 оттенков волос носят только люди без вкуса
Наконец-то стала нормальной: Кэт из «Брата» отказалась от бунтарского образа (фото)
Становится копией Пугачевой: слишком честное фото Анны Михалковой оказалось в Сети
«Я больше играть не хочу»: Пореченков принял неожиданное решение по поводу карьеры
Модники хохочут, увидев таких женщин: вот как не стоит заправлять футболки
Фраза из финала «Титаника», которую все поняли неправильно: вот о чем говорила Роуз в воде
Любимую закуску царя из «Ивана Васильевича» стали забывать: зря, ведь она очень вкусная
Знаки зодиака, которых ждут испытания в конце ноября: не все выдержат
Спасибо Гиппократу: в Древней Греции женщины ужасным способом определяли беременность
Из-за Бузовой на всех каналах ввели одно правило: одна часть ее тела оказалась под запретом
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше