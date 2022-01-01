OperaHD: Зимняя сказка, 2017

Шекспировская повесть о любви и утрате в балетной адаптации Кристофера Уилдона превращается в увлекательную хореографическую драму на музыку Джоби Тэлбота. Кристофер Уилдон, приглашённый хореограф Королевского балета, поставил в Ковент-Гарден свою интерпретацию «Зимней сказки», поздней шекспировской пьесы, в 2014 году. Как и в «Приключения Алисы в Стране Чудес», «Зимнюю сказку» приняли с огромным успехом. И критики, и зрители хвалили балет за умное, яркое и эмоциональное повествование, изложенное посредством изысканной хореографии. Сейчас «Зимняя сказка» считается классикой современного балета. Сюжет рассказывает о трагическом распаде брака из-за всепоглощающей ревности, о брошенном ребенке и на первый взгляд безнадежной любви. Однако после раскаяния и сожалений — и чудесного возвращения к жизни, — история завершается прощением и примирением. «Зимняя сказка», с выразительными декорациями Боба Кроули и атмосферной музыкой Джоби Тэлбота, представляет собой шедевр современного сюжетного балета. Композитор — Джузеппе Верди.