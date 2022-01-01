TheatreHD: Коппелия, 2018

Вряд ли найдется в мировом балетном наследии спектакль такой кружевной и одновременно такой озорной, как «Коппелия». Удивительно, но из мрачной сказки Гофмана (а «Коппелия» поставлена по одной из них, истории о «Песочном человеке»), получился, напротив, очень жизнерадостный спектакль. Зловещий и уродливый Коппелиус превратился здесь в забавного чудака ученого, которого с легкостью обводит вокруг пальца прелестная Сванильда, главная героиня истории – прикинувшись ожившей механической куклой. Да и то не со зла, а лишь для того, чтобы проучить и избавить от неприятностей незадачливого жениха, что увлекся хорошенькой незнакомкой в окне, не подозревая о ее механической природе. Как и положено в романтической комедии, для влюбленных все закончится хорошо, но по дороге к счастливому финалу будет много красивых лирических и озорных танцев, смеха и розыгрышей. «Коппелия», которую так и хочется назвать «изящной вещицей», нравится и взрослым, и юным зрителям, которые, вне всяких сомнений, оценят изобретательность главной героини и чудесную коллекцию кукол Коппелиуса.