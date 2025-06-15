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Киноафиша Фильмы TheatreHD: Венская опера: Времена года

TheatreHD: Венская опера: Времена года

Wiener Staatsoper: The Seasons 18+
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О фильме

Балет «Времена года» на сцене Венской оперы поставлен на музыку и по мотивам великого произведения Йозефа Гайдна – монументальной светской оратории, посвящённой циклам в жизни природы и людей.

Гайдн проиллюстрировал своей музыкой поэму Джеймса Томсона, а Мартин Шлепфер проиллюстрировал танцем музыку Гайдна. Получилось красиво и элегантно. Местами задумчиво, местами остроумно, а местами драматично – и очень поучительно. Людям полезно иногда вспоминать, что они, при всех амбициях и достижениях, – часть природы и иногда безнадёжно зависимы от неё.

Размышляя о смене времен года и следуя контрастам музыки, Мартин Шлепфер изящно микширует классику и современный танец и объясняется в любви окружающему нас миру.
 

Йозеф Гайдн написал свою светскую ораторию «Времена года» на либретто барона Готфрид ван Свитена. В основе этого либретто – поэма британца Джеймса Томсона, который в свою очередь опирался во многом на поэму Джона Мильтона «Потерянный рай». Балет «Времена года» Мартина Шлепфера на сцене Венской оперы продолжает эту перекличку и вновь возвращает зрителя к размышлениям о том, что жизнь человека так или иначе связана с природой. 
 

Это произведение, впитавшее в себя огромный пласт европейской культуры, стало, возможно, главным в творчестве Шлепфера: хореограф работал над «Временами года» 25 лет, черпая вдохновение и мудрость в великой музыке Гайдна. Её сила и лиричность дают импульс артистам – танцующим и поющим – и оркестру, создавая единый ансамбль. За весной приходит лето, за осенью – зима, а люди расцветают и увядают, как и природа. Всё в этом мире тленно, но пока есть жизнь – есть любовь, дружба, есть радость созерцания, надежда и отчаяние, жар и холод, праздник урожая и первые цветы. Есть красота – не только природы, но музыки, пения и танца.

Страна Австрия
Продолжительность 2 часа 29 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 15 июня 2025
Дата выхода
15 июня 2025 Казахстан 16+
Режиссер
Анна Геттель
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Киноклуб Эльдар
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