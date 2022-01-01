ROH балет: Щелкунчик , 2021

«Щелкунчик» с давних пор представляет собой один из самых приятных способов познакомиться с миром балета – и чудесное рождественское развлечение для всей семьи. Всеми любимая музыка Чайковского обрамляет волшебное приключение Клары и её Щелкунчика в канун Рождества. Их путешествие в Королевство Сладостей содержит некоторые наиболее известные балетные сцены. Спектакль Питера Райта для Королевского балета хранит верность духу русской балетной классики, а многочисленные сольные номера и ансамбли этой рождественской классики дают возможность всей труппе продемонстрировать свои таланты мирового уровня.