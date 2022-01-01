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ROH балет: Щелкунчик
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ROH балет: Щелкунчик , 2021

2021 / Великобритания
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О фильме

«Щелкунчик» с давних пор представляет собой один из самых приятных способов познакомиться с миром балета – и чудесное рождественское развлечение для всей семьи. Всеми любимая музыка Чайковского обрамляет волшебное приключение Клары и её Щелкунчика в канун Рождества. Их путешествие в Королевство Сладостей содержит некоторые наиболее известные балетные сцены. Спектакль Питера Райта для Королевского балета хранит верность духу русской балетной классики, а многочисленные сольные номера и ансамбли этой рождественской классики дают возможность всей труппе продемонстрировать свои таланты мирового уровня.

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Продолжительность 2 часа 17 минут
Год выпуска 2021
Возраст 6+
Режиссер
Питер Райт
В ролях
Ясмин Нагди
Сесар Корралес
Изабелла Гаспарини
Люка Акри
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма ROH балет: Щелкунчик 1 постер
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