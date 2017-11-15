OperaHD: Приключения Алисы в Стране Чудес, 2017

Последуйте за Алисой в кроличью нору в красочном балете Кристофера Уилдона по мотивам классической книги Льюиса Кэрролла. В солнечный день на чаепитии в саду Алиса видит, как друг её родителей Льюис Кэрролл превращается в белого кролика. Она следует за ним в кроличью нору, и всё становится «чудесатее и чудесатее»… В Стране Чудес Алиса встречает множество самых странных существ. Она влюбляется в очаровательного Валета Червей, находящегося в бегах из-за того, что украл королевское пирожное. Чудеса сменяются чудесами, а потом Алиса внезапно просыпается. Неужели всё это был сон? Балет Кристофера Уилдона «Приключения Алисы в Стране Чудес» ворвался на сцену в 2011 году в вихре красок, сценического волшебства и сложной изобретательной хореографии. Музыка Джоби Тэлбота сочетает современное звучание с лирическими мелодиями, отсылающими к балетам XIX века. Яркие, экстравагантные декорации Боба Кроули используют все мыслимые средства, от кукол-марионеток до видеопроекций, чтобы воплотить Страну Чудес в жизнь. Алисе встречается множество удивительных и мгновенно узнаваемых персонажей — от взбалмошной Дамы Червей, которая исполняет уморительную пародию на Розовое адажио из «Спящей красавицы», до карточного кордебалета, загадочной Гусеницы и отбивающего чечётку Безумного Шляпника. Но балет не чурается и более мрачных тем из сказки Кэрролла: зловещая кухня, отделённая от тела голова Чеширского Кота и безумное чаепитие представлены во всех деталях. Этот очаровательный спектакль демонстрирует лучшие стороны Королевского балета — хореография мирового класса плюс увлекательное зрелище для всей семьи.