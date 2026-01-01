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Постер фильма Приключения Алисы в стране чудес
Киноафиша Фильмы Приключения Алисы в стране чудес

Приключения Алисы в стране чудес

, 2014
Alice's Adventures In Wonderland
Великобритания / балет / 18+
Постер фильма Приключения Алисы в стране чудес

О фильме

Полнометражный балет Кристофера Уилдона по мотивам книга Льюиса Кэрролла – это красочная история, наполненная мгновенно узнаваемыми персонажами, среди которых, выстукивающий чечетку Безумный Шляпник, обидчивый Белый Кролик и Червонная Королева с ее взрывным нравом.

Вместе с композитором Джоби Талботом и декоратором Бобом Кроули Уилдон создал настоящий балет для семейного просмотра в духе обожаемого детьми классического произведения Льюиса Кэрролла. В то же время, балет полон отсылок к другим знаменитым произведениям – например, Адажио Розы из балета «Спящая Красавица» с фруктовыми пирогами вместо цветов – блестящее воплощение романа Кэрролла на сцене с великолепной хореографией, яркой музыкой и волшебной постановкой.

В ролях

Лорен Катбертсон
Федерико Бонелли
Режиссер Кристофер Уилдон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 2 часа 55 минут
Год выпуска 2014

Рейтинг фильма

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