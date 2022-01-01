TheatreHD: Герой нашего времени, 2017

Молодой офицер Печорин путешествует по величественным горам Кавказа, не отказываясь по пути от случайных любовных историй. Разочарованный и беспечный, он становится причиной страданий как своих собственных, так и окружающих его женщин... «Дайте мне все, мне этого все равно будет мало». В основу сюжета легла история Печорина из одноименного шедевра Михаила Лермонтова. Три части балета — три рассказа о душераздирающих предательствах. Является ли Печорин настоящим героем? Или он такой же, как и все другие? Новая постановка Юрия Посохова — это трагическое и поэтическое путешествие, увидеть которое можно только на сцене Большого театра. В спектакле принимают участие члены сборной команды России по спортивным танцам на колясках (РСТК).