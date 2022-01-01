Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
TheatreHD: Герой нашего времени
Киноафиша Фильмы TheatreHD: Герой нашего времени
A Hero of Our Time

TheatreHD: Герой нашего времени, 2017

2017 / Россия
мало голосов Оцените
0 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Молодой офицер Печорин путешествует по величественным горам Кавказа, не отказываясь по пути от случайных любовных историй. Разочарованный и беспечный, он становится причиной страданий как своих собственных, так и окружающих его женщин... «Дайте мне все, мне этого все равно будет мало». В основу сюжета легла история Печорина из одноименного шедевра Михаила Лермонтова. Три части балета — три рассказа о душераздирающих предательствах. Является ли Печорин настоящим героем? Или он такой же, как и все другие? Новая постановка Юрия Посохова — это трагическое и поэтическое путешествие, увидеть которое можно только на сцене Большого театра. В спектакле принимают участие члены сборной команды России по спортивным танцам на колясках (РСТК).

мало голосов Оцените
0 голосов
Продолжительность 2 часа 45 минут
Год выпуска 2017
Возраст 16+
Режиссер
Кирилл Серебренников
Кирилл Серебренников
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма TheatreHD: Герой нашего времени 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
0 голосов
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Related video
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Приложение киноафиши