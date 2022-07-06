OperaHD: Красное и черное, 2021

1830-е годы, эпоха Реставрации. Неотразимый 18-летний Жюльен Сорель стремительно завоёвывает признание в обществе. При поддержке аббата Шелана он входит в аристократические круги и оказывается в самом центре борьбы за власть. «Красное и чёрное» — история о бурных жизненных страстях, среди которых наиболее опасной оказывается любовь. Вместе с госпожой де Реналь и Матильдой де Ла-Моль главный герой принимает участие в драмах и интригах XIX века, где страсть, политика и религия служат красочным фоном для описания великолепных характеров. Пьер Лакотт, автор реконструкций «Сильфиды», «Пахиты» и «Коппелии», предлагает нашему вниманию совершенно новый балет по одноимённому роману Стендаля, с музыкой Жюля Массне среди роскошных декораций и костюмов, автором которых выступил он сам.