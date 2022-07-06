Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
OperaHD: Красное и черное
Киноафиша Фильмы OperaHD: Красное и черное
The Red and the Black

OperaHD: Красное и черное, 2021

2021 / Франция
мало голосов Оцените
0 голосов
Написать отзыв
Расписание
Расписание
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 0
Не пойду 0
В избранное Уже в избранном
Узнайте о выходе саундтрека
О фильме

1830-е годы, эпоха Реставрации. Неотразимый 18-летний Жюльен Сорель стремительно завоёвывает признание в обществе. При поддержке аббата Шелана он входит в аристократические круги и оказывается в самом центре борьбы за власть. «Красное и чёрное» — история о бурных жизненных страстях, среди которых наиболее опасной оказывается любовь. Вместе с госпожой де Реналь и Матильдой де Ла-Моль главный герой принимает участие в драмах и интригах XIX века, где страсть, политика и религия служат красочным фоном для описания великолепных характеров. Пьер Лакотт, автор реконструкций «Сильфиды», «Пахиты» и «Коппелии», предлагает нашему вниманию совершенно новый балет по одноимённому роману Стендаля, с музыкой Жюля Массне среди роскошных декораций и костюмов, автором которых выступил он сам.

мало голосов Оцените
0 голосов
Продолжительность 3 часа 6 минут
Год выпуска 2021
Премьера в мире 6 июля 2022
Возраст 16+
Режиссер
Пьер Лакотт
В ролях
Уго Маршан
Доротея Жильбер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма OperaHD: Красное и черное 1 постер
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Каро 11 Октябрь
19:30
Полное расписание и билеты
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
0 голосов
Оцените

«OperaHD: Красное и черное» в кинотеатрах

чт 28
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «OperaHD: Красное и черное»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Каро 11 Октябрь Александровский Сад
2D
19:30
Полное расписание и билеты
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Приложение киноафиши