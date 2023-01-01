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Джон Крэнко: Укрощение строптивой
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Джон Крэнко: Укрощение строптивой, 2022

2022
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О фильме

«Укрощение строптивой» Джона Крэнко - образец дивного балетного хулиганства и практически идеальной танцевальной комедии. Совсем незначительно отойдя от сюжета шекспировской пьесы, Кранко поставил спектакль, бережно воспроизводящий лихой дух не только самой истории, но и площадного театра. Грубоватая, озорная, не лишенная при этом изящества, комедия о перевоспитании строптивицы и зарождении любви - несомненная часть золотого фонда мирового балетного наследия. Как станцевать самую завязанную на словесных играх пьесу Шекспира, чтобы было смешно, немного дико, поучительно, изящно - и при этом узнаваемо? Джон Крэнко дает мастер-класс в своем «Укрощении строптивой». В спектакле, рожденном в 1969 году, на пике любви хореографа и возрожденного им театра, много смеха, много лирики и страсти и очень много танцев, поставленных буквально на каждый такт музыки. Танцев изящных, сложносочиненных, забавных, темпераментных и нежных. Танцев, справляющихся ничуть не хуже слов. Из желания перенести на танцевальную сцену знаменитую шекспировскую комедию выросло совершенно удивительное сочетание классического балета (который, как известно, родился во дворце) и уличного театра с его скабрезными шутками, задиранием юбок, грубыми жестами и комическими героями. Труппа балета Штутгарта танцует «Укрощение строптивой», созданное именно для этого театра, по-настоящему страстно и нежно, радуя зрителей не только филигранным танцем, но и настоящим каскадом блистательных актерских работ, заставляя и смеяться от души, и задуматься всерьез.

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Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 2022
Возраст 18+
Рейтинг фильма
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Постер фильма Джон Крэнко: Укрощение строптивой 1 постер
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