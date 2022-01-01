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Лебединое озеро
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Лебединое озеро, 2017

2017 / Россия
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О фильме

Петр Ильич Чайковский согласился написать музыку для балета отчасти из-за денег, отчасти из любопытства, хотя в XIX веке заниматься балетной музыкой считалось моветоном для серьезного композитора. Чайковский рискнул и тем самым открыл новую эпоху в музыкальном мире – эпоху, где музыка равнозначна танцу, а не обслуживает его. С 1895 года «Лебединое озеро» триумфально шествует по миру, уже давно считаясь символом классического балета. Несмотря на то, что странной сказке про принца, влюбившегося в девушку Лебедя, но не сдержавшего данного ей слова, уже больше 120 лет, этот спектакль по-прежнему жив и по-прежнему прекрасен.

«Лебединым» в своем репертуаре дорожат и гордятся все великие труппы мира, но Большой, как всегда, танцует его по-своему. В Большом театре «Лебединое озеро» идет в редакции Юрия Григоровича, подарившего миру не только великолепные пуантные танцы невест принца, не только роковой образ Злого Гения, черной тени принца, но и совершенно не традиционный финал балета.

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Продолжительность 2 часа 55 минут
Год выпуска 2017
Режиссер
Юрий Григорович
В ролях
Светлана Захарова
Денис Родькин
Артемий Беляков
Игорь Цвирко
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Лебединое озеро 1 постер
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