Лебединое озеро, 2017

Петр Ильич Чайковский согласился написать музыку для балета отчасти из-за денег, отчасти из любопытства, хотя в XIX веке заниматься балетной музыкой считалось моветоном для серьезного композитора. Чайковский рискнул и тем самым открыл новую эпоху в музыкальном мире – эпоху, где музыка равнозначна танцу, а не обслуживает его. С 1895 года «Лебединое озеро» триумфально шествует по миру, уже давно считаясь символом классического балета. Несмотря на то, что странной сказке про принца, влюбившегося в девушку Лебедя, но не сдержавшего данного ей слова, уже больше 120 лет, этот спектакль по-прежнему жив и по-прежнему прекрасен.



«Лебединым» в своем репертуаре дорожат и гордятся все великие труппы мира, но Большой, как всегда, танцует его по-своему. В Большом театре «Лебединое озеро» идет в редакции Юрия Григоровича, подарившего миру не только великолепные пуантные танцы невест принца, не только роковой образ Злого Гения, черной тени принца, но и совершенно не традиционный финал балета.