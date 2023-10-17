Ричард Сигал: Балет различий, 2018

Балет между механикой, стихией и пределом возможностей тела В один вечер объединены три постановки знаменитого американского хореографа постмодерниста Ричарда Сигала для его танцевальной труппы Ballet of difference. Само название коллектива говорит о том, что хореограф ищет новые пути. А работы, представленные в нашей афише - BoD (Балет различий), Made for walking (Создан для прогулок) и Unitxt (Юнитхт) - говорят о том, что он эти пути успешно находит. Спектакли Ричарда Сигала - три прекрасных образца современного танца, каким он должен и может быть. Хореограф Ричард Сигал считается постмодернистом, который может сделать основой для танца практически что угодно - от текста и рисунка до архитектуры и химической формулы. И делает это талантливо и интересно. Ученик легендарного Уильяма Форсайта, Сигал работает с современным пластическим языком танца, с пристальным изучением возможностей человеческого тела и на пределе этих самых возможностей. Его артисты, от которых не требуется идеальная балетная фактура, могут позволить себе быть не безупречными - но всегда выразительными и очень пластичными. Можно сказать, что в работах Сигала танец забывает о декоративной функции дворцового развлечения и возвращается к своей природе. Танец-ритуал, танец-шаманство, танец-страсть и танец-молитва, танец-структура и танец-игра, на стыке между первобытным и супертехнологичным. А еще Сигал безупречно работает со светом как основной декорацией к спектаклю, создавая пространства, где царит драйв и живая материя.