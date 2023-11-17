Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Телохранитель на фрилансе" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ричард Сигал: Балет различий Ричард Сигал: Балет различий
Киноафиша Фильмы Ричард Сигал: Балет различий
Ballet of Difference – ON BODY

Ричард Сигал: Балет различий, 2018

2018 / Германия
мало голосов Оцените
0 голосов
Написать отзыв
Билеты от 700 ₽
Билеты от 700 ₽
В избранное Уже в избранном
Билеты
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Узнайте о выходе саундтрека
О фильме

Балет между механикой, стихией и пределом возможностей тела В один вечер объединены три постановки знаменитого американского хореографа постмодерниста Ричарда Сигала для его танцевальной труппы Ballet of difference. Само название коллектива говорит о том, что хореограф ищет новые пути. А работы, представленные в нашей афише - BoD (Балет различий), Made for walking (Создан для прогулок) и Unitxt (Юнитхт) - говорят о том, что он эти пути успешно находит. Спектакли Ричарда Сигала - три прекрасных образца современного танца, каким он должен и может быть. Хореограф Ричард Сигал считается постмодернистом, который может сделать основой для танца практически что угодно - от текста и рисунка до архитектуры и химической формулы. И делает это талантливо и интересно. Ученик легендарного Уильяма Форсайта, Сигал работает с современным пластическим языком танца, с пристальным изучением возможностей человеческого тела и на пределе этих самых возможностей. Его артисты, от которых не требуется идеальная балетная фактура, могут позволить себе быть не безупречными - но всегда выразительными и очень пластичными. Можно сказать, что в работах Сигала танец забывает о декоративной функции дворцового развлечения и возвращается к своей природе. Танец-ритуал, танец-шаманство, танец-страсть и танец-молитва, танец-структура и танец-игра, на стыке между первобытным и супертехнологичным. А еще Сигал безупречно работает со светом как основной декорацией к спектаклю, создавая пространства, где царит драйв и живая материя.

мало голосов Оцените
0 голосов
Продолжительность 1 час 7 минут
Год выпуска 2018
Возраст 18+
Режиссер
Ричард Сигал
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Постер фильма Ричард Сигал: Балет различий 1 постер
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Москино Музейный
19:30 от 700 ₽
Полное расписание и билеты
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры

«Ричард Сигал: Балет различий» в кинотеатрах

пт 17
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Ричард Сигал: Балет различий»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Москино Музейный г. Москва, Зубовский б-р, 2, стр. 7
2D, SUB
19:30 от 700 ₽
Полное расписание и билеты
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
2023, США, боевик, криминал, триллер
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Вася не в себе
Вася не в себе
2023, Россия, комедия
Страсти по Матвею
Страсти по Матвею
2023, Россия, комедия, мелодрама
Смешарики снимают кино
Смешарики снимают кино
2023, Россия, анимация
Телохранитель на фрилансе
Телохранитель на фрилансе
2023, США, боевик, комедия
Выжившая
Выжившая
2023, США, триллер
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Великая ирония
Великая ирония
2023, Франция / США, комедия, драма, мелодрама, триллер
Лесси — лохматый детектив
Лесси — лохматый детектив
2023, Германия, боевик, драма, семейный
Related video
Главного злодея «10 негритят» зрители так и не раскрыли: появился в кадре лишь однажды
«Плачут небеса»: рыдающие родственники собрались у могилы Хворостовского в особенный день
На фоне развода в семье: Меладзе воссоединился с бывшей женой
В России так не принято: главное отличие французских мужчин от русских поражает
Тест-ребус: сможете отгадать станцию питерского метро?
Любви и тепла не дождаться: известна самая холодная мать по знаку Зодиака
Весь мир над ними смеется: эти привычки из СССР сейчас кажутся постыдными
Все коллеги хотели быть с ней: почему «девушка без адреса» так и не стала счастливой
Ошибка тетушки Чарли привела к трагедии: съемки фильма «Здравствуйте, я ваша тетя!» напоминали триллер
Живет за границей, учится в необычной школе: что известно об особенном сыне звезды «Следа»
Пробирает до дрожи: эта цитата Омара Хайяма о мужских изменах многое объясняет
Хранил в тайне, но теперь народ все знает: главный пикантный секрет певца SHAMAN огласили
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше