ROHD: Драгоценности, 2016

Блестящий шедевр Джорджа Баланчина, бессюжетный балет «Драгоценности» об изумрудах, рубинах и бриллиантах, где каждый камень символизирует воспоминания и размышления балетмейстера о трех культурах, которым соответствуют три балетных эпохи, три великих школы — французская, американская и русская. Все это нашло отражение и в музыке, и в хореографии, и в визуальных эффектах, в частности, в цвете и покрое костюмов. Французский романтизм музыки Габриэля Форе создает изысканность, размеренность, грацию и лиризм первой части балета, «Изумрудов». Пламя «Рубинов» разгорается от вспышек аккордов Игоря Стравинского и энергии свободного и раскрепощенного нью-йоркского джаза. Великолепие, торжественность и элегантность венчают корону трехчастного спектакля Королевского балета «Бриллиантами» во всем блеске имперского величия России в сопровождении бесподобной музыки Петра Ильича Чайковского. Балет «Драгоценности» — это блистательная, исполненная переливами бесчисленных граней, визитная карточка виртуозной хореографии Джорджа Баланчина.