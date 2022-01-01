Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
ROHD: Драгоценности
Киноафиша Фильмы ROHD: Драгоценности
Jewels

ROHD: Драгоценности, 2016

2016 / Великобритания
мало голосов Оцените
0 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Блестящий шедевр Джорджа Баланчина, бессюжетный балет «Драгоценности» об изумрудах, рубинах и бриллиантах, где каждый камень символизирует воспоминания и размышления балетмейстера о трех культурах, которым соответствуют три балетных эпохи, три великих школы — французская, американская и русская. Все это нашло отражение и в музыке, и в хореографии, и в визуальных эффектах, в частности, в цвете и покрое костюмов. Французский романтизм музыки Габриэля Форе создает изысканность, размеренность, грацию и лиризм первой части балета, «Изумрудов». Пламя «Рубинов» разгорается от вспышек аккордов Игоря Стравинского и энергии свободного и раскрепощенного нью-йоркского джаза. Великолепие, торжественность и элегантность венчают корону трехчастного спектакля Королевского балета «Бриллиантами» во всем блеске имперского величия России в сопровождении бесподобной музыки Петра Ильича Чайковского. Балет «Драгоценности» — это блистательная, исполненная переливами бесчисленных граней, визитная карточка виртуозной хореографии Джорджа Баланчина.

мало голосов Оцените
0 голосов
Продолжительность 2 часа 45 минут
Год выпуска 2016
Возраст 12+
Постер фильма ROHD: Драгоценности 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
0 голосов
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Related video
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Приложение киноафиши