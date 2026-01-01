Ромео и Джульетта

Ромео и Джульетта

, 2014
Россия / балет / 18+
Постер фильма Ромео и Джульетта

О фильме

Эта Верона – очень мрачный город. Юрий Григорович будто выставляет ей, убивающей двух влюбленных, счет – и вместо ренессансного города мы получаем темно-средневековый. То, что герои обречены, ясно с момента их появления – настолько неуместна ранне-утренняя Джульетта и солнечный Ромео в этих торжественно-тяжелых стенах и на этих воинственных площадях. Но они будто не замечают этого города и так счастливы, что озаряют светом весь балет. Впервые Юрий Григорович сочинил свою версию «Ромео и Джульетты» в 1978 году для Парижской Оперы – и лишь год спустя поставил спектакль в Большом. Этот балет на некоторое время исчез из репертуара, а четыре года назад вернулся для нового поколения артистов.

В ролях

Виталий Биктимиров
Алексей Лопаревич
Анна Никулина
Александр Волчков
Михаил Лобухин
Андрей Болотин
Режиссер Юрий Григорович
Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 2 часа 11 минут
Год выпуска 2014

Обожали «Приключения Буратино» в детстве? Спорим, вы не знали, что у героя сперва был мрачный финал – история просто обрывалась
