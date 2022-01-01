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Щелкунчик
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Щелкунчик, 2014

2014 / Россия
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О фильме

Балет, в котором вырастает наряженная елка, уродливая игрушка превращается в статного принца, а исход войны решается вовремя брошенной туфлей, полон сказки и ясной печали от того, что сказка заканчивается. Самое правильное настроение для рождественско-новогодних дней – и потому по всей Европе в это время идут «Щелкунчики». Версия Юрия Григоровича, поставленная в 1968 году в Большом театре, – одна из лучших в мире. Волшебно сделаны не только дуэты Маши и Принца и бесподобные вальсы кордебалета, но и танцы оживших кукол – испанцев, китайцев, французов. В танцовщика, что исполняет роль Французской куклы, следует всмотреться внимательнее – эту партию Юрий Григорович часто отдает тем юным дарованиям, что имеют шанс вскоре перейти на главные роли.

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Продолжительность 2 часа 24 минуты
Год выпуска 2014
Возраст 0+
Прокатчик НеваФильм Emotion
Режиссер
Юрий Григорович
В ролях
Александр Фадеечев
Мария Жаркова
Анна Никулина
Денис Родькин
Виталий Биктимиров
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Щелкунчик 1 постер
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