Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Храбрый Давид» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Лебединое озеро
Киноафиша Фильмы Лебединое озеро

Лебединое озеро

, 2015
Великобритания / балет / 18+
Постер фильма Лебединое озеро

О фильме

«Лебединое озеро», безусловно, один из величайших романтических балетов, захватывающая история о прекрасной женщине, превратившейся в лебедя, душераздирающий гимн силе любви. «Лебединое озеро» – идеальное сочетание музыки и хореографии, и, хотя Чайковский не дожил до его успешного воплощения на сцене, мелодии его первого балета стали теперь синонимом балета как такового, вдохновив поколения танцоров и оказав огромное влияние на массовую культуру. С первого дня существования Королевской школы балета, «Лебединое озеро» был визитной карточкой Ковент-Гарден. Для подготовки этого спектакля Энтони Доуэлл решил вернуться к изначальной версии хореографии, созданной великим Мариусом Петипа и Львом Ивановым для Мариинского театра в 1895 году. Декорации Иоланды Зоннабенд вдохновлены Русским императорским двором и с исторической точностью скомбинированы с готическими легендами. Первый и третий акты предстают в темном блеске творений Карла Фаберже, в то время как знаменитое «озеро» - белые акты - наполнены туманом, тенью и лунным светом.

В ролях

Наталья Осипова
Мэтью Голдинг
Режиссер Энтони Доуэлл
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 3 часа 0 минут
Год выпуска 2015

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 3 голоса
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Скатерти и «бабушкины» салфетки гниют на помойке: в Европе уже 10 лет накрывают стол кусками дерева – вид дороже, чем в ресторанах
Награда за 50 лет брака: какие выплаты положены россиянам и как получить на карту
Россиянам будут платить 13-ю пенсию перед Новым годом — решение Госдумы
«Остров невезения» превратится в «Остров везения», если угадаете лучшие фильмы с Мироновым по строчке из песни (тест)
«Фильм неплохой, главный минус – Мордюкова»: только знатоки угадают 5 кинолент СССР по негативному отзыву (тест)
«Три минуты чистой ярости»: бой Арагорна с Сауроном из «Возвращения короля» вырезали в последний момент — битва вошла бы в историю
У свежего детектива Netflix 50 000 000 просмотров, но в России его обсуждают меньше очередных «Ментов» с НТВ: «8 серий проглотил за вечер»
Шибрагины все-таки не вернутся в 2026 году – и все из-за «Невского»: но дату выхода 6 сезона «Первого отдела» уже можно обвести в календаре
«Настоящий боди-хоррор!»: Миядзаки обожает «Снежную королеву», но японцы 50 лет спустя «сошли с ума» от другого мульта СССР
Этот фильм с Мироновым и Папановым на Западе полюбили сильней «Бриллиантовой руки» и шедевров Шекспира: «Один из лучших в истории!»
Культовые советские фильмы превратили в турдизи: попытались угадать название по описанию — чуть голову не сломали (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше