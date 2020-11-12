«Лебединое озеро», безусловно, один из величайших романтических балетов, захватывающая история о прекрасной женщине, превратившейся в лебедя, душераздирающий гимн силе любви. «Лебединое озеро» – идеальное сочетание музыки и хореографии, и, хотя Чайковский не дожил до его успешного воплощения на сцене, мелодии его первого балета стали теперь синонимом балета как такового, вдохновив поколения танцоров и оказав огромное влияние на массовую культуру. С первого дня существования Королевской школы балета, «Лебединое озеро» был визитной карточкой Ковент-Гарден. Для подготовки этого спектакля Энтони Доуэлл решил вернуться к изначальной версии хореографии, созданной великим Мариусом Петипа и Львом Ивановым для Мариинского театра в 1895 году. Декорации Иоланды Зоннабенд вдохновлены Русским императорским двором и с исторической точностью скомбинированы с готическими легендами. Первый и третий акты предстают в темном блеске творений Карла Фаберже, в то время как знаменитое «озеро» - белые акты - наполнены туманом, тенью и лунным светом.

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