Хрупкость стекла и души: Алина Кожокару в балете Джона Ноймайера по пьесе Теннесси Уильямса

Мечты, как и стекло, так легко разбить и невозможно склеить. Счастье мимолётно и обманчиво, мир иллюзий может стать клеткой, а выбор так часто причиняет боль – или тебе, или близким.

Джон Ноймайер, в свойственной ему манере блистательного рассказчика-философа, перенёс на балетную сцену «Стеклянный зверинец», знаменитую пьесу Теннесси Уильямса. И сделал это так, как может только Ноймайер – мудро, больно и светло. В главной партии – удивительная и неповторимая звезда балета Алина Кожокару, на чьи пластические и актёрские данные и была поставлена эта выдающаяся работа мастера.



«Стеклянный зверинец» – меланхоличная семейная драма о доме, где каждый несчастен по-своему. Мать тоскует о молодости, когда была окружена поклонниками и комфортом, вспоминает бросившего её мужа и срывается на детях. Сын мечтает о творчестве, а вынужден кормить семью, работая на фабрике. Дочь, ставшая инвалидом из-за пережитой в детстве болезни, замкнута, застенчива и неуклюжа и может лишь мечтать о возможности танцевать и любить. Тоску замученной бытом и неустроенностью семьи разрушает визит молодого человека – школьного приятеля сына. Он воплощает собой всё то, чего герои лишены – лёгкость, веселье, жизнерадостность, энергия, успешность и беззаботность. Но принесёт ли его появление в их жизни радость или, напротив, станет началом конца?