Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Рай под ногами матерей 2: Письмо матери» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Постер фильма TheatreHD: Ноймайер: Стеклянный зверинец
1 постер Билеты от 800 ₽
Киноафиша Фильмы TheatreHD: Ноймайер: Стеклянный зверинец

TheatreHD: Ноймайер: Стеклянный зверинец

18+
Билеты от 800 ₽

О фильме

Хрупкость стекла и души: Алина Кожокару в балете Джона Ноймайера по пьесе Теннесси Уильямса

Мечты, как и стекло, так легко разбить и невозможно склеить. Счастье мимолётно и обманчиво, мир иллюзий может стать клеткой, а выбор так часто причиняет боль – или тебе, или близким.
Джон Ноймайер, в свойственной ему манере блистательного рассказчика-философа, перенёс на балетную сцену «Стеклянный зверинец», знаменитую пьесу Теннесси Уильямса. И сделал это так, как может только Ноймайер – мудро, больно и светло. В главной партии – удивительная и неповторимая звезда балета Алина Кожокару, на чьи пластические и актёрские данные и была поставлена эта выдающаяся работа мастера.

«Стеклянный зверинец» – меланхоличная семейная драма о доме, где каждый несчастен по-своему. Мать тоскует о молодости, когда была окружена поклонниками и комфортом, вспоминает бросившего её мужа и срывается на детях. Сын мечтает о творчестве, а вынужден кормить семью, работая на фабрике. Дочь, ставшая инвалидом из-за пережитой в детстве болезни, замкнута, застенчива и неуклюжа и может лишь мечтать о возможности танцевать и любить. Тоску замученной бытом и неустроенностью семьи разрушает визит молодого человека – школьного приятеля сына. Он воплощает собой всё то, чего герои лишены – лёгкость, веселье, жизнерадостность, энергия, успешность и беззаботность. Но принесёт ли его появление в их жизни радость или, напротив, станет началом конца?

Страна Германия
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 5 ноября 2024
Дата выхода
5 ноября 2024 Грузия R
Режиссер
Джон Ноймайер
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 1 голос
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Синема Парк на Калужской
15:00 от 800 ₽
Полное расписание и билеты

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма

«TheatreHD: Ноймайер: Стеклянный зверинец» в кинотеатрах

вс 8 пт 20
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «TheatreHD: Ноймайер: Стеклянный зверинец»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
15:00 от 800 ₽
Полное расписание и билеты
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Папа может
Папа может
2026, Россия, семейный, комедия
Чарли чудо-пёс
Чарли чудо-пёс
2026, Канада, анимация, комедия, семейный
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше