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TheatreHD: Мэтью Борн: Золушка
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TheatreHD: Мэтью Борн: Золушка, 2017

2017 / Великобритания
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О фильме

«Золушка» Мэтью Борна — романтичная и героическая история любви, случившаяся в Лондоне времен Второй мировой войны. Волей знаменитого хореографа классическая сказка превратилась в романтическую повесть о военном времени. Золушке и бравому пилоту ВВС Великобритании дается шанс встретиться и влюбиться — и потерять друг друга в страшном мареве лондонского Блица. Смогут ли они найти друг друга и отстоять свое право на любовь? Виды и звуки терзаемого войной Лондона воссоздал Лез Бразерстоун, обладатель премии Лоуренса Оливье за костюмы и декорации; свет поставил еще один лауреат британской театральной премии — Нейл Остин. И, конечно, трогательная и волнующая история Золушки от Мэтью Борна не была бы такой восхитительной без проникающей в самое сердце, написанной как раз в военный период музыки Сергея Прокофьева. Спектакль снят в театре Sadler’s Wells в Лондоне в 2017 году.

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Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2017
Возраст 16+
Режиссер
Мэтью Борн
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма TheatreHD: Мэтью Борн: Золушка 1 постер
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