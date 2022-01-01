TheatreHD: Мэтью Борн: Золушка, 2017

«Золушка» Мэтью Борна — романтичная и героическая история любви, случившаяся в Лондоне времен Второй мировой войны. Волей знаменитого хореографа классическая сказка превратилась в романтическую повесть о военном времени. Золушке и бравому пилоту ВВС Великобритании дается шанс встретиться и влюбиться — и потерять друг друга в страшном мареве лондонского Блица. Смогут ли они найти друг друга и отстоять свое право на любовь? Виды и звуки терзаемого войной Лондона воссоздал Лез Бразерстоун, обладатель премии Лоуренса Оливье за костюмы и декорации; свет поставил еще один лауреат британской театральной премии — Нейл Остин. И, конечно, трогательная и волнующая история Золушки от Мэтью Борна не была бы такой восхитительной без проникающей в самое сердце, написанной как раз в военный период музыки Сергея Прокофьева. Спектакль снят в театре Sadler’s Wells в Лондоне в 2017 году.