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Джон Крэнко: Онегин
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Stuttgarter Ballett: Onegin

Джон Крэнко: Онегин,

Германия
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О фильме

Удивительно, что на пушкинского «Евгения Онегина» мировой балет обратил свой взгляд лишь в XX веке. Романтическая история о безответной любви и счастье, которое «было так возможно и так близко», кажется, просто создана для танцевальной сцены. И первым это понял британский хореограф Джон Крэнко. Джон Крэнко – личность легендарная, один из тройки главных британских хореографов, наравне с Макмилланом и Аштоном, многолетний худрук Штутгартского балета, сделавший этот балет всемирно знаменитым, автор множества постановок, идущих на главных сценах мира. И человек, который подарил миру балетного Онегина. Крэнко был приглашен поставить танцы для оперы «Евгений Онегин» в лондонском Сэдлерс Уэллс – и влюбился в пушкинскую историю навсегда. В итоге на свет появился балет на музыку Чайковского (ни такта из оперы в нем нет!), решительно не претендующий на звание «энциклопедия русской жизни», но ставший, тем не менее, истинным подношением гению Пушкина и невероятно трепетным объяснением в любви его героине. Спектакль Крэнко - о любви. О любви светлой и чистой, о любви несчастной и счастливой, любви неразделенной, любви-страсти и любви-верности. Говорят, что если бы Крэнко поставил в своей жизни только один единственный балетный фрагмент - последний дуэт-объяснение Татьяны и Онегина, он уже навсегда был бы причислен к сонму гениев.

Продолжительность 1 час 36 минут
Возраст 18+
Режиссер
Джон Кранко
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Джон Крэнко: Онегин 1 постер
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