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ROHD: Сон. Симфонические вариации. Маргарита и Арман
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ROHD: Сон. Симфонические вариации. Маргарита и Арман, 2016

2016 / Великобритания
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О фильме

Великолепное собрание из трех одноактных балетов представляет собой своего рода посвящение творческому наследию выдающегося хореографа Фредерика Аштона, основателя Королевского балета. В балете «Сон», поставленном на музыку Феликса Мендельсона, Аштон представляет свою трактовку одной из сюжетных линий комедии Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь» о незадачливых влюбленных, чарах любовного напитка и озорных лесных духах. Бессюжетная композиция «Симфонические вариации» — первое произведение Аштона, созданное им сразу после окончания Второй мировой войны, а также одна из первых постановок, показанных на главной сцене Королевского театра Ковент-Гарден в 1946 г. Квартеты, дуэты, секстеты и соло задумчивых «Симфонических вариаций» на музыку Сезара Франка в исполнении шести танцовщиков один за другим открывают зрителям этого сценического шедевра совершенную в своей чистоте красоту танцевальных движений и грации. «Маргарита и Арман» на музыку Ференца Листа по мотивам пьесы Александра Дюма-сына «Дама с камелиями» — прекрасное, исполненное глубоких чувств изложение Аштоном знаменитой истории, хорошо знакомой публике по сюжету оперы Джузеппе Верди «Травиата». Фредерик Аштон создал этот пронзительный балет для Марго Фонтейн и Рудольфа Нуриева в 1963 г., и вплоть до их ухода из жизни они были единственными исполнителями этого шедевра.

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Продолжительность 3 часа 0 минут
Год выпуска 2016
Возраст 12+
Режиссер
Фредерик Аштон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма ROHD: Сон. Симфонические вариации. Маргарита и Арман 1 постер
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