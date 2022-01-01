ROHD: Сон. Симфонические вариации. Маргарита и Арман, 2016

Великолепное собрание из трех одноактных балетов представляет собой своего рода посвящение творческому наследию выдающегося хореографа Фредерика Аштона, основателя Королевского балета. В балете «Сон», поставленном на музыку Феликса Мендельсона, Аштон представляет свою трактовку одной из сюжетных линий комедии Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь» о незадачливых влюбленных, чарах любовного напитка и озорных лесных духах. Бессюжетная композиция «Симфонические вариации» — первое произведение Аштона, созданное им сразу после окончания Второй мировой войны, а также одна из первых постановок, показанных на главной сцене Королевского театра Ковент-Гарден в 1946 г. Квартеты, дуэты, секстеты и соло задумчивых «Симфонических вариаций» на музыку Сезара Франка в исполнении шести танцовщиков один за другим открывают зрителям этого сценического шедевра совершенную в своей чистоте красоту танцевальных движений и грации. «Маргарита и Арман» на музыку Ференца Листа по мотивам пьесы Александра Дюма-сына «Дама с камелиями» — прекрасное, исполненное глубоких чувств изложение Аштоном знаменитой истории, хорошо знакомой публике по сюжету оперы Джузеппе Верди «Травиата». Фредерик Аштон создал этот пронзительный балет для Марго Фонтейн и Рудольфа Нуриева в 1963 г., и вплоть до их ухода из жизни они были единственными исполнителями этого шедевра.