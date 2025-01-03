Оповещения от Киноафиши
Большой Театр: Щелкунчик

18+
О фильме

Главная рождественская сказка, обязательная составляющая новогодних праздников, чудо и волшебство, предчувствие и ожидание праздника, гениальная и любимая музыка: всё это «Щелкунчик», сказочный балет по мотивам сказки Гофмана.
 

«Щелкунчик» – самая новогодняя из всех сказок. А балет Юрия Григоровича самый новогодний из всех «Щелкунчиков». С первых тактов музыки, с первой снежинкой, летящей над сценой, зрителей неизбежно накрывает предвкушение настоящего праздника. Девочки в нарядных платьицах, мальчики с сабельками, чудесные игрушки Дроссельмейера – и, наконец, под самую прекрасную и волнующую музыку растет ёлка, превращая взрослых циничных зрителей в ожидающих чуда детей. И чудо непременно произойдёт. А то, что в итоге вся история окажется лишь сном маленькой девочки, так на то и Новый год, чтобы мечтать и видеть сказочные сны.

Смотреть «Щелкунчика» Большого театра в кинотеатрах по всей стране стало уже доброй традицией для многих зрителей в разных городах России. Ведь чудо не может наскучить! Начнётся волшебство и вступит в свои права настоящая магия, на которую способны только великий театр и прекрасные артисты.

Страна Россия
Продолжительность 2 часа 16 минут
Год выпуска 2024

Отзывы о фильме

olgakraeva 3 января 2025, 02:15
"Мама, я хочу увидеть миллионеров!" - это про тех зрителей, что покупали билеты в Большой за сумму с несколькими нулям. За несколько минут… Читать дальше…
Нина Амирова 31 декабря 2024, 20:07
Получили огромное удовольствие!!! Браво!!! Прекрасная идея показать спектакль любителям балета! СПАСИБО организаторам!
Что смотреть в кино на этой неделе
Что смотреть в кино на этой неделе Продолжение сказки про трех богатырей, светлые рождественские истории и трансляция самого новогоднего балета на большом экране.
24 декабря 2025 14:39
Праздничный детокс: топ-8 новых фильмов для идеальных каникул
Праздничный детокс: топ-8 новых фильмов для идеальных каникул Когда как не в новогодние праздники у нас достаточно времени, чтобы устроить семейный или дружеский поход в кино. Рассказываем, какие 8 новинок новогоднего проката заслуживают вашего внимания: от семейного фэнтези и детских сказок до детективов и мрачных триллеров.
19 декабря 2024 09:53
