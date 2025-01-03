Главная рождественская сказка, обязательная составляющая новогодних праздников, чудо и волшебство, предчувствие и ожидание праздника, гениальная и любимая музыка: всё это «Щелкунчик», сказочный балет по мотивам сказки Гофмана.



«Щелкунчик» – самая новогодняя из всех сказок. А балет Юрия Григоровича самый новогодний из всех «Щелкунчиков». С первых тактов музыки, с первой снежинкой, летящей над сценой, зрителей неизбежно накрывает предвкушение настоящего праздника. Девочки в нарядных платьицах, мальчики с сабельками, чудесные игрушки Дроссельмейера – и, наконец, под самую прекрасную и волнующую музыку растет ёлка, превращая взрослых циничных зрителей в ожидающих чуда детей. И чудо непременно произойдёт. А то, что в итоге вся история окажется лишь сном маленькой девочки, так на то и Новый год, чтобы мечтать и видеть сказочные сны.

Смотреть «Щелкунчика» Большого театра в кинотеатрах по всей стране стало уже доброй традицией для многих зрителей в разных городах России. Ведь чудо не может наскучить! Начнётся волшебство и вступит в свои права настоящая магия, на которую способны только великий театр и прекрасные артисты.