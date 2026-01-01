У Сергея Прокофьева нет балета с таким названием — для постановки была использована музыка к одноименному фильму Сергея Эйзенштейна. Хореограф (он же автор либретто) Юрий Григорович, сочиняя этот балет в 1975 году, вольно обошелся с историческими событиями: князь Курбский, первый политический оппонент Ивана Грозного, в балете решается восстать против царя по сугубо шкурным соображениям — тот у него девушку увел. Но никто не ждет от блокбастеров исторической точности — и на «Иване Грозном» стоит следить за тем, как победно летит еще не предавший царя Курбский, как решительно и страшно ликвидирует боярский заговор царь и как нежно вышагивает на пальцах царица Анастасия. Использованы фрагменты музыки к кинофильму «Иван Грозный», фрагменты «Русской увертюры», кантаты «Александр Невский», фрагмент Третьей симфонии. Редакция и дополнительные музыкальные фрагменты — Михаила Чулаки. Премьера балета состоялась в Большом театре 20 февраля 1975 года. Возобновление этой постановки в новой хореографической редакции — 8 ноября 2012 года.