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Постер фильма TheatreHD: Саша Вальц. In C
Киноафиша Фильмы TheatreHD: Саша Вальц. In C

TheatreHD: Саша Вальц. In C

, 2024
In C – A ballet by Sasha Waltz
Россия / балет / 18+
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Постер фильма TheatreHD: Саша Вальц. In C
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О фильме

Пилюля против серости: спектакль-импровизация Саши Вальц на музыку Терри Райли. In C («Вокруг ноты До») — уникальный спектакль-импровизация от мастера современного танца Саши Вальц и её компании «Саша Вальц и гости». Танцовщики, занятые в этом спектакле, имеют арсенал из 53 «слов-движений» или, как их называет Вальц, «фигур движения». Но как и когда их использовать внутри спектакля, в каком порядке и продолжительности — решают сами исполнители. Основой и вдохновением для этой работы послужила знаменитая композиция минималиста Терри Райли. Как утверждает Саша Вальц, эта работа — диалог между музыкой, танцем и пространством, это постоянный эксперимент, поиск новых форм внутри заданных границ, ответ на переменчивую структуру музыки — и мира вокруг. In C появился на свет во время пандемии. Саша Вальц вспоминает, что идея пришла в голову зимой, когда серость вокруг встретилась с серостью в душе, и стало ясно, что так дальше продолжаться не может. «Мы должны были работать, иначе было нельзя», — вспоминает хореограф. Вальц привлекла не иерархическая структура и свобода музыкального произведения, где не заданное композитором Терри Райли количество музыкантов исполняет короткие фрагменты — их число как раз определено, и их 53 – на фоне постоянно звучащей ноты «До», задаваемой одним ведущим исполнителем. Поскольку артистам дана свобода, каждый раз, при каждом исполнении возникают разные сочетания. Почему бы в танце не сделать что-то подобное? Саша Вальц придумала 53 комбинации. Так появился на свет балет «In C». Артисты труппы в тот момент разъехались по своим родным странам, и каждое движение разучивалось ими как видеоурок. Из этих уроков и собралась постепенно мозаика танца, чья простота очень обманчива: артисты двигаются в непрерывном ритме и никогда не останавливаются. Все вместе начинают с первой «фразы», а дальше каждый вроде бы живёт на сцене своей жизнью, но удивительным образом этот хаос, над которым доминирует нота «до», постепенно становится в глазах зрителя настоящим ансамблем. Очень ярким и непривычно (для Вальц) жизнерадостным. Пилюля против серости определенно ей удалась.

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 13 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 28 июня 2026
Дата выхода
28 июня 2026 Казахстан 12+

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Место в рейтинге
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
19:30 от 800 ₽
Полное расписание и билеты

«TheatreHD: Саша Вальц. In C» в кинотеатрах

вт 21
Как купить билеты на сеанс фильма «TheatreHD: Саша Вальц. In C»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
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