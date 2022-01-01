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TheatreHD: Золотая маска: Ромео и Джульетта
Киноафиша Фильмы TheatreHD: Золотая маска: Ромео и Джульетта
Romeo and Juliet

TheatreHD: Золотая маска: Ромео и Джульетта, 2016

2016 / Россия
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О фильме

Посвященный 125-летию Сергея Прокофьева и 400-летию со дня смерти Уильяма Шекспира, спектакль соединяет эпохи. Уйдя в своей самобытной версии и от формата драматического балета, и от современного радикализма, Вячеслав Самодуров с изобретательностью демонстрирует, что преданность петербургской классической школе не мешает актуализации танцевального языка. Юные влюбленные архетипичны, но в то же время абсолютно реальны, понятны нынешним своим ровесникам. В их дуэтах органично сочетаются открытая подростковая чувственность и неханжеское целомудрие. Художник Ирэна Белоусова нафантазировала костюмы понемногу из всех времен, а сценограф Энтони Макилуэйн создал образ лондонского театра «Глобус», где «печальная повесть» Шекспира была сыграна впервые. Но дело не в исторических аллюзиях. Если и враждуют в екатеринбургском спектакле Монтекки и Капулетти, не в этом глубинная причина трагедии. «Благородные» семейства, на самом деле, живут по одним законам — прагматичным, убивающим чувство и жизнь. Во все времена.

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Продолжительность 2 часа 40 минут
Год выпуска 2016
Возраст 12+
Прокатчик CoolConnections
В ролях
Екатерина Сапогова
Александр Меркушев
Игорь Булыцын
Глеб Сагеев
Сергей Кращенко
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма TheatreHD: Золотая маска: Ромео и Джульетта 1 постер
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