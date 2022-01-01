ROH балет: Коппелия, 2019

В репертуар Королевского балета возвращается классика – очаровательная и весёлая «Коппелия» Нинет де Валуа, история о любви, плутовстве и механических куклах. Изысканная хореография на чудесную музыку Делиба позволяет продемонстрировать техническое мастерство и комедийный талант всех артистов труппы. А сценография Осберта Ланкастера приглашает в яркий сказочный мир прекрасного балете для всей семьи, который можно будет увидеть на экранах кинотеатров в период Рождества и Нового года. Трансляция пройдет на английском языке с английскими субтитрами; Показы в записи — английский язык, русские субтитры.