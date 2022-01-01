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ROH балет: Коппелия
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Coppelia

ROH балет: Коппелия, 2019

2019 / Великобритания
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О фильме

В репертуар Королевского балета возвращается классика – очаровательная и весёлая «Коппелия» Нинет де Валуа, история о любви, плутовстве и механических куклах. Изысканная хореография на чудесную музыку Делиба позволяет продемонстрировать техническое мастерство и комедийный талант всех артистов труппы. А сценография Осберта Ланкастера приглашает в яркий сказочный мир прекрасного балете для всей семьи, который можно будет увидеть на экранах кинотеатров в период Рождества и Нового года. Трансляция пройдет на английском языке с английскими субтитрами; Показы в записи — английский язык, русские субтитры.

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Продолжительность 2 часа 30 минут
Год выпуска 2019
Возраст 6+
Режиссер
Нинетт де Валуа
В ролях
Марианела Нуньес
Вадим Мунтагиров
Гэри Эвис
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма ROH балет: Коппелия 1 постер
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