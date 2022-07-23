ONP опера: Галантные Индии, 2019

Шедевр эпохи Возрождения, «Галантные Индии» представляет собой прежде всего красочное развлечение. Однако первая опера-балет Рамо также служит доказательством неоднозначного отношения европейцев к другим народам – туркам, инкам, персам, «дикарям»… В 2017 году кинорежиссёр Клеман Кожитор снял с участием танцовщиков стиля Krump эффектную киноадаптацию небольшого фрагмента из «Галантных Индий», удостоившуюся высокой оценки критиков. На этот раз он вместе с хореографом Бинду Дембеле он осуществляет полномасштабную постановку «шкатулки чудес» Рамо и вновь переносит действие в урбанистический и политический сеттинг, исследуя его границы. Ведущий – Ален Дюо Прямая трансляция: Французский язык, английские субтитры. Показы в записи: Французский язык, русские субтитры.