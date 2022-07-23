Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
ONP опера: Галантные Индии
Киноафиша Фильмы ONP опера: Галантные Индии
Les Indes galantes

ONP опера: Галантные Индии, 2019

2019 / Франция
мало голосов Оцените
0 голосов
Написать отзыв
Билеты от 1000 ₽
Билеты от 1000 ₽
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Узнайте о выходе саундтрека
О фильме

Шедевр эпохи Возрождения, «Галантные Индии» представляет собой прежде всего красочное развлечение. Однако первая опера-балет Рамо также служит доказательством неоднозначного отношения европейцев к другим народам – туркам, инкам, персам, «дикарям»… В 2017 году кинорежиссёр Клеман Кожитор снял с участием танцовщиков стиля Krump эффектную киноадаптацию небольшого фрагмента из «Галантных Индий», удостоившуюся высокой оценки критиков. На этот раз он вместе с хореографом Бинду Дембеле он осуществляет полномасштабную постановку «шкатулки чудес» Рамо и вновь переносит действие в урбанистический и политический сеттинг, исследуя его границы. Ведущий – Ален Дюо Прямая трансляция: Французский язык, английские субтитры. Показы в записи: Французский язык, русские субтитры.

мало голосов Оцените
0 голосов
Продолжительность 3 часа 45 минут
Год выпуска 2019
Возраст 12+
Режиссер
Клеман Кожитор
В ролях
Сабин Девьель
Флориан Сампе
Джоди Девос
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма ONP опера: Галантные Индии 1 постер
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Синема парк Теплый Стан
15:00 от 1000 ₽
Полное расписание и билеты
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
0 голосов
Оцените

«ONP опера: Галантные Индии» в кинотеатрах

сб 23
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «ONP опера: Галантные Индии»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема парк Теплый Стан Теплый стан
2D
15:00 от 1000 ₽
Полное расписание и билеты
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
Приложение киноафиши