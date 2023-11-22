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Постер фильма Спящая красавица
6.8
Киноафиша Фильмы Спящая красавица
6.8

Спящая красавица

, 2021
Sleeping Beauty
Россия / балет / 18+
Постер фильма Спящая красавица
6.8

О фильме

Уцаря с царицей сказочного подводного царства много лет нет детей. И когда на свет появляется дочь, счастью родителей нет предела. Но единственный ребенок растет сущим невыносимым монстром. На пир в честь шестнадцатилетия наследницы, съезжаются не только близкие друзья царской семьи, но и пять волшебниц со всего подводного мира. Избалованная принцесса, на глазах у всех гостей принцесса выгнала из-за стола старенькую фею. Старая фея не осталась в долгу и прокляла принцессу. Борьба царя за жизнь дочери, доходящая до жестокости, привела к непредсказуемому результату. 

В ролях

Эдуард Ахметшин
Prince (the soloist of the Ballet 'Moscow')
Софья Фадеева
Princess
Илья Романов
King (the soloist of the Ballet 'Moscow')
Amelia Akhmetshina
Regina Akhmetshina
Ekaterina Chernykh
Igor Korchmarskii
Anastasia Medvedeva
Milaniia Novak
Julia Ovchinnikova
Режиссер Яна Недзвецкая
Сценарист Яна Недзвецкая
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2021
Премьера в мире 22 ноября 2023
Бюджет $70 000
Производство Olympus Film
Другие названия
Sleeping Beauty, Okasroosike, Spyaschaya krasavitsa, Uyuyan Güzel

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 15 голосов
6.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 22 ноября 2024

Отзывы о фильме

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