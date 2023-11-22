Спящая красавица, 2021

Уцаря с царицей сказочного подводного царства много лет нет детей. И когда на свет появляется дочь, счастью родителей нет предела. Но единственный ребенок растет сущим невыносимым монстром. На пир в честь шестнадцатилетия наследницы, съезжаются не только близкие друзья царской семьи, но и пять волшебниц со всего подводного мира. Избалованная принцесса, на глазах у всех гостей принцесса выгнала из-за стола старенькую фею. Старая фея не осталась в долгу и прокляла принцессу. Борьба царя за жизнь дочери, доходящая до жестокости, привела к непредсказуемому результату.