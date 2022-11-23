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Спящая красавица
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Sleeping Beauty

Спящая красавица, 2021

2021 / Россия
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О фильме

Уцаря с царицей сказочного подводного царства много лет нет детей. И когда на свет появляется дочь, счастью родителей нет предела. Но единственный ребенок растет сущим невыносимым монстром. На пир в честь шестнадцатилетия наследницы, съезжаются не только близкие друзья царской семьи, но и пять волшебниц со всего подводного мира. Избалованная принцесса, на глазах у всех гостей принцесса выгнала из-за стола старенькую фею. Старая фея не осталась в долгу и прокляла принцессу. Борьба царя за жизнь дочери, доходящая до жестокости, привела к непредсказуемому результату. 

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Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2021
Возраст 6+
Режиссер
Яна Недзвецкая
В ролях
Эдуард Ахметшин
Софья Фадеева
Илья Романов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Спящая красавица 1 постер
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Каро 11 Октябрь
20:00 от 600 ₽
Полное расписание и билеты
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«Спящая красавица» в кинотеатрах

ср 23
Формат сеанса
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