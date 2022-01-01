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TheatreHD: Светлый ручей
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TheatreHD: Светлый ручей, 2016

2016 / Россия
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О фильме

Во время праздника урожая в небольшой колхоз приезжает артистическая бригада из столичного театра, что позволяет Классической танцовщице вновь встретить своего друга детства — Зину. Чтобы проучить неверного мужа, Зина, Классическая танцовщица и танцовщик решают поменяться ролями на один вечер… Алексей Ратманский создал для Большого очень смешной балет на гениальную музыку Шостаковича. С элементами фарса, веселым обманом, переодеваниями (премьера Руслана Скворцова мы увидим в костюме Сильфиды) и множеством красочных персонажей. Хореография Ратманского, наполненная веселыми красками и блестящим настроением, взрывает Большой оглушительным успехом.

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Продолжительность 2 часа 30 минут
Год выпуска 2016
Возраст 12+
Режиссер
Алексей Ратманский
В ролях
Светлана Лунькина
Михаил Лобухин
Мария Александрова
Руслан Скворцов
Денис Савин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма TheatreHD: Светлый ручей 1 постер
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