TheatreHD: Светлый ручей, 2016

Во время праздника урожая в небольшой колхоз приезжает артистическая бригада из столичного театра, что позволяет Классической танцовщице вновь встретить своего друга детства — Зину. Чтобы проучить неверного мужа, Зина, Классическая танцовщица и танцовщик решают поменяться ролями на один вечер… Алексей Ратманский создал для Большого очень смешной балет на гениальную музыку Шостаковича. С элементами фарса, веселым обманом, переодеваниями (премьера Руслана Скворцова мы увидим в костюме Сильфиды) и множеством красочных персонажей. Хореография Ратманского, наполненная веселыми красками и блестящим настроением, взрывает Большой оглушительным успехом.