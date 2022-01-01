ROHD: Спящая красавица, 2016

Над «Спящей красавицей» не властно время. Этот великолепный спектакль, как и прежде, любим публикой, во многом благодаря присущей ему чистоте стиля классического балета во всем его очаровании, виртуозности и гармонии с великолепной музыкой и талантом танцовщиков. Впервые зрители в России увидели «Спящую красавицу» в постановке Мариуса Петипа на музыку Петра Ильича Чайковского в 1890 г. Чудесные ансамбли и сольные номера, знаменитое «Розовое адажио» Принцессы Авроры, приветствующей претендентов на ее руку и сердце, и, разумеется, финальный танец, венчающий счастливый союз Принцессы и Принца. Первое возвращение легендарного спектакля на сцену Королевского балета, приуроченное к празднованию 75-летия театра, состоялось в 2006 г. Оригинальные декорации, созданные одним из величайших театральных художников ХХ века Оливером Месселем, перед возобновлением постановки были заново построены Питером Фармером. Барочная пышность и великолепие королевского двора, захватывающее путешествие Принца к заросшему замку в заколдованном королевстве, чтобы разбудить поцелуем Принцессу, сняв с нее заклятие злой феи Карабос, придают балету «Спящая красавица» непревзойденную зрелищность.