Эксклюзивная постановка для артистов Балета Москва (Театр Новая Опера) Яркий хореограф современной сцены Ольга Лабовкина представляет танцевальный спектакль «Всё, что после». Хореограф объединяет в своём творчестве мощный витальный заряд и внимание к танцевальной технике. Спектакль балансирует на грани сна и реальности: иногда эти два состояния сознания сливаются до неразличимости, иногда расходятся, и некая условная граница между ними ломается, не выдержав напряжения. Постановка пронизана ощущением двойственности: в хореографии живое движение переплетается с гротескными жестами марионетки. Сценография Гали Солодовниковой усиливает его, создавая пространство не-дома: места, пригодного для жизни и одновременно чужого. Композитор, саунд-дизайнер Илья Дягель и виолончелистка Уна Пересецкая-Молокович поддерживают эту идею, переплетая электронное и инструментальное звучание.