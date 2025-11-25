Меню
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
1 постер
Пойду
0
Не пойду
0
Напомним о выходе в прокат
балет
Пойду
0
Не пойду
0
Страна
Великобритания
Продолжительность
3 часа 15 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
25 ноября 2025
В ролях
Fumi Kaneko
William Bracewell
Беннет Гартсайд
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
0
голосов
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
